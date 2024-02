MINISTER ENDY CROES A REUNI CU COMISION FIHO DI ENSEÑANSA DI PARLAMENTO DI ARUBA Unda a trata e topico di “normbedrag”.

ORANJESTAD: Dia 2 di februari ultimo, Minister Endy Croes a reuni cu comision fiho di enseñansa di Parlamento di Aruba. Unda cu a trata e topico di “normbedrag”. Minister Endy Croes a duna un splicacion amplio di e resultadonan di e investigacion. Tambe, presente na e reunion tabata Sr. Junny Figaroa y Sr. Hervé Ruiz, kendenan ta forma parti di Duos y ta atende cu e scolnan cu ta ricibi subsidio di gobierno. A trata den detaye kico tur a haci pa logra aumenta e “normbedrag”. Manera ta conoci, desde 2010 no a ahusta e “normbedrag”. Pues, e “normbedrag” tabata core 13 aña atrasa. Un total di dies (10) aña di retraso unda cu a otorga 6.4 miyon florin. E ley ta bisa cu cada tres (3) aña mester calcula si mester aumenta of reduci e suma aki. E “normbedrag” ta ancra den ley y ta e compensacion cu schoolbesturen ta ricibi a traves di “exploitatiesubsidie”. E ultimo rapport oficial ta di aña 2009 y e ultimo aumento a tuma luga na aña 2010. Desde e tempo ey nunca mas a traha un rapport y no a ahusta e “normbedrag”. Pa por fiha e “normbedrag” nobo Duos y DOW a haci un investigacion. Den luna di maart 2023 DOW a produci un rapport nobo y hunto cu e rapport Erasmus Consulting & Training di 2020 a yega na e conclusion final cu mester aumenta e “normbedrag” cu 6.4 miyon florin. Dia 4 di september den e tratamento di “voorjaarsnota”, Parlamento di Aruba a aproba 50%, esta 3.2 miyon florin. Den luna di december aña 2023, ora cu Parlamento di Aruba a trata Presupuesto di Pais Aruba a aproba e otro 50%, esta 3.2 miyon florin. Pues, un total di 6.4 miyon florin a haal in te cu aña 2023. Esaki ta significa cu a inverti hopi mas placa den enseñansa pa asina e schoolbesturen por cubri nan gastonan. Tur parlamentario presente di tur fraccion a haci varios pregunta y Minister Endy Croes a elabora riba esakinan. Pa conclui, Minister Endy Croes a indica cu e tabata un reunion hopi exitoso unda cu a comparti informacion valioso cu Parlamento di Aruba.