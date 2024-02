A celebra prome aña di operacion exitoso. A inaugura imagen nobo di JET-TNCA

Oranjestad- Aruba Airport Authority N.V. (AAA), e operador principal di e aeropuerto priva (Fixed-base Operator), JET-TNCA, cu masha orguyo a organisa su evento inaugural den e terminal di aviacion general di Aeropuerto di Aruba riba dia 21 di februari 2024. E evento tabata pa celebra e prome aña cu AAA mes ta opera e aeropuerto priva. Nan ta conoci pa excelencia den servicio di aviacion como tambe e testimonio di e compromiso di Aruba pa brinda hospitalidad na un nivel superior.

E evento a conta cu presencia di diferente orador distingui, entre nan tabat’ey Minister di Turismo y Salud Publico, Dangui Oduber, Director of Commercial Operations, FBO Sales Caribbean na World Fuel Services, Sneider Melendez y CEO di Aruba Airport Authority N.V., Joost Meijs. Cada un a destaca e importancia di e rol di JET-TNCA pa mehora e panorama di aviacion di Aruba y pa fomenta excelencia den prestacion di servicio.

Presente na e evento inaugural tabata presente Minister di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asunto di Adulto Mayor, Ursell Arends, Director Interino di Inmigracion Aruba, Andrew Hoo, hefe di Duana na aeropuerto, Roderick Wouters, conhuntamente cu e demas miembronan di e Hunta di Directiva di AAA y ATA.

Como muestra di gradicimento, a honra Minister Oduber y Sneider Melendez cu e logo emblematico di JET-TNCA traha riba palo, simbolo di e artesania y dedicacion di e servicio excepcional brinda na Aruba.

E anochi a conta cu entretenimento di diferente bailarin pa agrega un toke festivo na e celebracion. E inauguracion di e logo di JET-TNCA dilanti di e edificio di aeropuerto a marca un momento historico, cu ta simbolisa e compromiso pa sigui brinda excelencia y innovacion den e servicionan di FBO na Aeropuerto di Aruba.

JET-TNCA, propiedad di Aruba Airport Authority N.V., ta establece un standard di sofisticacion y servicio di prome nivel den e industria di aviacion na Aruba. Situa den e terminal di aviacion general di Aeropuerto di Aruba, JET-TNCA ta ofrece un variedad di servicio FBO, atendiendo na un grupo di cliente diverso cu ta bay desde aviacion comercial te cu servicio medico aereo.

Enfoca riba excelencia y e compromiso di brinda un servicio excepcional, JET-TNCA ta prepara pa redefini e experiencia di aviacion general na Aruba y mas leu.

Tocante JET-TNCA

JET-TNCA ta e unico fixed based operator (FBO) na Aruba y ta opera bou maneho di Aruba

Airport Authority N.V. JET-TNCA ta brinda servicio di FBO, e ta atende varios cliente di

aviacion, incluyendo business aviation, mision cu cumplimento di ley, air ambulance, entrega di

carga y pakete y e comunidad di aviacion priva en general. Por medio di un acuerdo di

cooperacion strategico di Aruba Airport Authority N.V. cu Schiphol International, JET-TNCA ta

compromete su mes cu crecemento continuo y exito den e industria di business aviation.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion non-stop rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 76% ta for di Merca y Canada, 14% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di december 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba. Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport

Aruba’s Private Airport, JET-TNCA, Host Inaugural Event

ORANJESTAD – JET-TNCA, FBO by Aruba Airport Authority N.V. (AAA), Aruba’s premier fixed based operator, proudly hosted its inaugural event at Aruba Airport’s general aviation terminal on February 21, 2024. The evening marked a celebration of excellence in aviation services and a testament to Aruba’s commitment to top-tier hospitality.

The event featured distinguished speakers including Aruba’s Minister of Tourism and Public Health, Mr. Dangui Oduber, Director of Commercial Operations, FBO Sales Caribbean at World Fuel Services, Mr. Sneider Melendez, and CEO of Aruba Airport Authority N.V., Mr. Joost Meijs. Each speaker highlighted the significance of JET-TNCA’s role in enhancing Aruba’s aviation landscape and fostering excellence in service delivery.

The event was also attended by esteemed guests including Aruba’s Minister of Transport, Integrity, Nature, and Elderly Affairs, Mr. Ursell Arends, Interim director of Aruban Immigration Mr. Andrew Hoo, Aruba Customs & Border Protection, Chef Sectie Lunchthaven Mr. Roderick Wouters, along with the Board Members of AAA and ATA.

As a token of appreciation, Minister Oduber and Mr. Melendez were honored with the emblematic logo of JET-TNCA crafted on wood, a symbol of Aruba’s craftsmanship and dedication to exceptional service.

The evening was highlighted with entertainment by the Impressive Dancers, adding a festive touch to the celebration. The unveiling of the JET-TNCA logo in front of the airport building marked a milestone moment, symbolizing the commitment to continue providing excellence and innovation in FBO services at Aruba Airport.

JET-TNCA, under the ownership of Aruba Airport Authority N.V., sets the standard for sophistication and top-tier service in Aruba’s aviation industry. Situated at Aruba Airport’s general aviation terminal, JET-TNCA offers a comprehensive array of FBO services, catering to diverse clientele ranging from business aviation to air medical services.

With a focus on excellence and a commitment to exceptional service, JET-TNCA is poised to redefine the general aviation experience in Aruba and beyond.

About JET-TNCA

JET-TNCA is the sole based fixed operator (FBO) in Aruba, operating under the ownership of Aruba Airport Authority N.V. JET-TNCA provides comprehensive FBO services, catering to various aviation clients, including business aviation, law enforcement missions, air (ambulance) medical services, freight and package deliveries, and the private aviation community at large. Through Aruba Airport Authority N.V.’s a strategic co-operation agreement with Schiphol International, JET-TNCA is committed to continuous growth and success in the business aviation industry.

Learn more about what’s happening at JET-TNCA by visiting www.jet-tnca.com and connect with JET-TNCA on Twitter.com/JET_TNCA, Facebook.com/JetTNCA, Instagram.com/jet_tnca/ and Linkedin.com/jet-tnca.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

El Aeropuerto privado de Aruba, JET-TNCA, organiza su evento inaugural

ORANJESTAD – JET-TNCA, FBO de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), el principal operador de base fija de Aruba, organizó con orgullo su evento inaugural en la terminal de aviación general del aeropuerto de Aruba el 21 de febrero de 2024. La velada marcó una celebración de la excelencia en los servicios de aviación y un testimonio del compromiso de Aruba con la hospitalidad de primer nivel.

El evento contó con distinguidos oradores, entre ellos el Ministro de Turismo y Salud Pública de Aruba, Sr. Dangui Oduber, el Director de Operaciones Comerciales, Ventas FBO Caribe en World Fuel Services, Sr. Sneider Melendez, y el CEO de Aruba Airport Authority N.V., Sr. Joost Meijs. Cada orador destacó la importancia del papel de JET-TNCA en la mejora del panorama de la aviación de Aruba y el fomento de la excelencia en la prestación de servicios.

Al acto asistieron también estimados invitados, entre ellos el Ministro de Transporte, Integridad, Naturaleza y Asuntos de la Tercera Edad de Aruba, Sr. Ursell Arends, Director Interino de Inmigración de Aruba Sr. Andrew Hoo, Aduanas y Protección Fronteriza de Aruba, Jefe de Sección del Aeropuerto Sr. Roderick Wouters, junto con los miembros de la Junta de AAA y ATA.

Como muestra de agradecimiento, el Ministro Oduber y el Sr. Meléndez fueron homenajeados con el emblemático logotipo de JET-TNCA tallado en madera, símbolo de la artesanía de Aruba y de su dedicación a un servicio excepcional.

La velada estuvo amenizada por las bailarinas Impressive Dancers, que añadieron un toque festivo a la celebración. La inauguración del logotipo de JET-TNCA frente al edificio del aeropuerto marcó un hito, simbolizando el compromiso de seguir ofreciendo excelencia e innovación en los servicios de FBO en el aeropuerto de Aruba.

JET-TNCA, bajo la propiedad de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V., establece el estándar de sofisticación y servicio de primer nivel en la industria de la aviación de Aruba. Situado en la terminal de aviación general del aeropuerto de Aruba, JET-TNCA ofrece una amplia gama de servicios FBO, atendiendo a una clientela diversa que va desde la aviación de negocios a los servicios médicos aéreos.

Con un enfoque en la excelencia y un compromiso con un servicio excepcional, JET-TNCA está preparado para redefinir la experiencia de la aviación general en Aruba y más allá.

Acerca de JET-TNCA

JET-TNCA es el único operador fijo (FBO) con base en Aruba, que opera bajo la propiedad de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. JET-TNCA proporciona servicios integrales de FBO, atendiendo a diversos clientes de aviación, incluyendo la aviación de negocios, misiones de aplicación de la ley, servicios médicos aéreos (ambulancia), carga y entrega de paquetes, y la comunidad de la aviación privada en general. A través de un acuerdo de cooperación estratégica de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. con Schiphol International, JET-TNCA está comprometida con el crecimiento y el éxito continuos en el sector de la aviación de negocios.

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en JET-TNCA visitando www.jet-tnca.com y conéctese con JET-TNCA en Twitter.com/JET_TNCA, Facebook.com/JetTNCA, Instagram.com/jet_tnca/ y Linkedin.com/jet- tnca.

Acerca del Aeropuerto de Aruba AUA

El Aeropuerto de Aruba AUA es uno de los más transitados de la región del Caribe, con 22 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, contribuyendo a procesar casi 3 millones de pasajeros al año y ofreciendo servicios aéreos a 22 ciudades y 34 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados a los que sirve el aeropuerto de AUA proceden en un 77% de Estados Unidos y Canadá, en un 15% de Latinoamérica, en un 4% de Europa y en un 4% del Caribe neerlandés. El Aeropuerto de Aruba lo atribuye al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, proporcionando un lugar de trabajo de confianza, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad Arubiana, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Obtenga más información sobre lo que ocurre en el aeropuerto de AUA visitando www.airportaruba.com y conecte con el aeropuerto de AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.