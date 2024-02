Minister Endy Croes: E ESTUDIO DI SPORT AND EVENT MANAGEMENT RIBA NIVEL DI MASTER LO EKIPA E PARTICIPANTENAN CU HERMENT NECESARIO PA ORGANISA EVENTONAN DEPORTIVO EXITOSAMENTE

Posted in

ORANJESTAD: Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, dr. Robin di Pietro, kende ta profesor di University of South Carolina (USC) a elabora di e estudio di Sport and Event Management. E iniciativa ta un colaboracion entre University of South Carolina (USC) y Universidad di Aruba (UA) Facultad di Hospitalidad y Turismo a peticion di Gobierno di Aruba den vision di Minister Endy Croes. E personanan cu completa e estudio aki lo ricibi un certificado y lo por yuda e federacionnan deportivo organisa diferente proyecto di turismo deportivo (sport tourism) aki na Aruba. E meta ta pa provee conocemento mas amplio y specifico di deporte y evento como negoshi. E programa di Sport Management di USC ta number 1 na Merca. Lo trata cinco (5) modulo den e programa cual ta:

Managing Part-Time Volunteers and Employees (maneho di boluntario – y empleadonan “part-time”). The Business of Sport (Management and Organization) / e negoshi di deporte (maneho y organisacion). Introduction to Event and Venue Management (maneho di facilidad y evento). Sport and Event Marketing (mercadeo di deporte y evento). The Finance of Sport Event Management (maneho di financiamento di deporte y evento).

E principio y practica cu lo cubri den e sesionnan lo ekipa e participantenan cu e herment necesario pa planea, organisa, mercadea, crea fondo y opera evento deportivo na Aruba. E profesornan di USC tin amplio conocemento academico y experencia practico cu lo duna e participantenan un “roadmap” pa planea, implementa y evalua eventonan exitosamente. Dr. di Pietro a expresa di ta orguyoso y a gradici Minister Endy Croes pa su vision y e oportunidad.

Por ultimo, Sra. Jo-Anne Croes a expresa cu e ta sumamente orguyoso y honra cu e colaboracion aki cu ta existi pa diescinco (15) aña caba entre University of South Carolina y Universidad di Aruba. Tambe, Sra. Croes a indica cu tin hopi federacion cu tin e gana y pasion pa organisa eventonan internacional, pero no tin e conocemento. Universidad di Aruba ta sumamente entusiasma cu e iniciativa aki y ta spera di bolbe ripiti e proyecto aki den futuro. Mirando e acogida inicial di e noticia lo evalua despues di e proyecto piloto aki, si por ripiti of establece e programa como parti di e curiculo na Universidad di Aruba.