Horacio Oduber Hospital cu tratamento inovativo pa kehonan orinario: Pa prome biaha ta ehecuta embolisacion di arteria di prostaat den Caribe Hulandes

Riba diahuebs 22 di februari a trata pa prome biaha na Horacio Oduber Hospital dos Embolisacion di Arteria di Prostaat (Prostaat Arterie Embolisatie – PAE) danki ne cooperacion entre radiologonan di intervencion Mijntje van den Oever di HOH y Sytse Oudkerk di Link2Care Clinics Hulanda. Bentahanan di e tratamento aki pa pashentnan cu tin keho orinario ta e duracion cortico di e tratamento cu ta sosode durante admision di un (1) dia y ta wordo haci sin cu mester bay bou di anestesia. Y e pashent por bay bek cas den cuater (4) ora. Banda di esaki ta importante pa menciona cu e chens pa complicacion (sexual) ta mas chikito compara cu e operacion di prostaat regular (TURP).

Por lo menos un den cada tres hende homber riba 50 aña ta sufri di kehonan orinario. Cerca hende homber kehonan orinario por tin diferente causa pero mayoria biaha ta un aumento benigno (no malo) di e prostaat (BPH). E prostaat cu a aumenta ta pone presion riba e asina yama ‘plasbuis’ y asina causa problema pa orina. Uzo di pilder solamente ta yuda trata e sintomanan, pero no ta yuda gara e motibo original.

Urologo na HOH Randall Leong: “E tratamento di PAE ta un tremendo adicion banda di e conocido operacion yama TURP pa trata pashent cu no por bay bou di anestesia of cu tin un ‘katheter’ permanente di blaas.“

Sytse Oudkerk, radiologo di intervencion na Link2Care Clinics Hulanda: “na Merca y otro paisnan Europeo e tratamento di PAE aki ya pa hopi aña ta wordo haci caba. Na Portugal cerca profesor Pisco, e pionero di e tratamento inovativo aki, mi persona a siña e tratamento aki y alabes a introduci esaki na aña 2022 na Hulanda na nos clinica specialisa na Bilthoven – Utrecht.

Radiologo di intervencion na HOH Mijntje van den Oever: “danki na e colaboracion entre HOH y Link2Care Clinics nos kier haci e tratamento inovativo y importante aki disponibel pa hende homber cu keho orinario na Aruba y pronto pa otro islanan den region.”

Jacco Vroegop, presidente di Hunta di directiva di HOH: “Horacio Oduber Hospital na Aruba ta sinonimo di inovacion, calidad y servicio. Cu e yegada di e tratamento aki nos ta amplia un bes mas nos servicio di cuido medico cu tin un balor grandi pa hopi pashent masculino cu tin e asina yama ‘Benigne Prostaat Hyperplasie’ (BHP). Mi ta sumamente orguyoso cu nos ta e prome hospital den region Caribe Hulandes pa facilita e tratamento aki di PAE. Un otro tremendo paso mas di ful nos team na HOH!”

HOH Aruba met innovatieve behandeling tegen plasklachten:

De Prostaat Arterie Embolisatie voor het eerst uitgevoerd in Caribisch Nederland

In het Horacio Oduber Hospital op Aruba zijn op donderdag 22 februari 2024 de eerste twee Prostaat Arterie Embolisatie (PAE) behandelingen uitgevoerd in samenwerking met Interventie Radiologen Mijntje van den Oever (HOH Aruba) en Sytse Oudkerk (Link2Care Clinics Nederland). Het voordeel van deze behandeling tegen plasklachten is dat het een korte ingreep is die in dagbehandeling kan gebeuren zonder narcose. Een patiënt kan binnen 4 uur weer naar huis. Daarnaast is er, niet onbelangrijk, een kleinere kans op (seksuele) complicaties ten opzichte van de reguliere prostaatoperatie (TURP).

Maar liefst één op de drie mannen boven de vijftig jaar krijgt te maken met plasklachten. Plasklachten bij mannen kunnen verschillende oorzaken hebben, maar in de meerderheid van de gevallen is de oorzaak een goedaardige vergroting van de prostaat (BPH). De vergrote prostaat drukt de plasbuis dicht waardoor de klachten ontstaan. Pillen pakken doorgaans alleen de verschijnselen, maar niet die oorzaak aan.

Randall Leong – Uroloog HOH: “Naast de klassieke TURP is de PAE-behandeling een goede aanvulling bij patiënten die niet onder narcose kunnen of een permanente blaaskatheter hebben. “

Sytse Oudkerk – Interventieradioloog Link2Care Clinics: “In Amerika en andere Europese landen is deze PAE-behandeling al jaren de norm. Bij professor Pisco, de pionier van deze innovatieve behandeling, in Portugal heb ik deze ingreep eigen gemaakt en in 2022 in Nederland geïntroduceerd in onze gespecialiseerde kliniek in Bilthoven (Utrecht).

Mijntje van den Oever – Interventieradioloog HOH: “Door de samenwerking tussen het HOH en Link2Care Clinics willen wij deze belangrijke innovatie nu ook beschikbaar maken voor de behandeling van mannen met plasklachten op Aruba en op termijn ook voor de andere eilanden in de regio.”

Jacco Vroegop – Directeur HOH: “Hét ziekenhuis van Aruba staat voor innovatie, kwaliteit en service. Met de komst van deze behandeling breiden we opnieuw ons zorgpallet uit, met een potentiële grote winst voor vele mannelijke patiënten met BHP. Ik ben bijzonder trots dat wij als eerste ziekenhuis in de regio deze PAE-behandelingen faciliteren. Weer een prachtige stap van ons team!”