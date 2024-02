Jessy Beukenboom di IBiSA: EXPECTATIVANAN TA HALTO PA WEGANAN INTERINSULAR 2024

ORANJESTAD: Dialuna atardi durante conferencia di prensa, Sr. Jessy Beukenboom di IBiSA a expresa cu un bes mas nan tin e honor pa organisa Weganan Interinsular. Na aña 2023 Weganan Interinsular a reinicia cu seis (6) disciplina. E aña aki e competencia a aumenta di 6 pa 9 disciplina. E aña aki Aruba tin e oportunidad pa habri Weganan Interinsular 2024. E delegacionnan ta yegando Aruba dia 29 di februari pa aclimatisa y prepara pa e competencia. E apertura ta tuma luga diabierna awo dia 1 di maart na Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord. Despues di e apertura lo tin reunionnan tecnico y lo start di biaha cu e competencianan. Lo evalua pa den futuro, cual disciplina nobo por forma parti di e competencia. Sr. Beukenboom a indica cu lamentablemente no por sigui amplia mas, pa motibo di presupuesto, capacidad aereo y capacidad di lohamento. E aña aki mester a parti e delegacionnan den dos (2) diferente hotel, cual no ta normal paso semper nan a keda hunto den un luga. Tambe, Sr. Beukenboom a indica cu ekipo di IBiSA a prepara un programa completo desde yegada di e delegacionnan te ora cu nan regresa bek nan pais. Aruba, Boneiro y Curaçao ta participando den e deporte di trefbal di mucha muhe, dam y ahedres. Ademas di esaki, Sr. Beukenboom a mustra e t-shirt cu tur hoben lo ricibi y e medayanan cu lo otorga na e ganadonan. Pa finalisa, Sr. Beukenboom ta invita Pueblo di Aruba pa acudi na e weganan pa apoya nos muchanan y pa tene cuenta cu e reglanan. Pa cierto deporte manera dam y ahedres, no ta permiti publico. E mayornan por atende, pero mester keda un distancia paso den e deportenan ey no mag di tin sonido y/of hende no mag di papia. E hobennan mester tin trankilidad y pa por practica nan deporte manera mester ta. Na e ceremonia di apertura y na e wega di trefbal si ta permiti publico.