Will Erasmus di IBiSA: WEGANAN INTERINSULAR SU GRAN APERTURA TA DIA PROME DI MAART 2024 NA COMPLEHO DEPORTIVO FRANS FIGAROA Aruba, Boneiro y Curaçao ta enfrenta otro den trefbal, dam y ahedres.

ORANJESTAD: Durante conferencia di prensa di dialuna ultimo, Sr. Will Erasmus, di IBiSA a indica cu e comision organisado di Weganan Interinsular di Aruba, Boneiro y Curaçao ta trahando hunto cu e meta pa sali afo cu como un team. Manera ta conoci, na luna di december ultimo, a crea un logo nobo pa Weganan Interinsular. E streanan riba e logo ta representa cada un di e islanan cu ta participa den Weganan Interinsular. E color geel ta resalta den tur tres bandera di e islanan ABC. E blauw di tur tres bandera y e liña ta significa e cooperacion y hermandad entre e islanan. Tur tres isla lo uza e mesun medaya y diseño. Sr. Erasmus a indica cu Weganan Interinsular 2024 ta tuma luga den tres weekend. E prome ta na Aruba unda cu e scolnan ta participa den e disciplina di trefbal di mucha muhe, dam y ahedres. Despues di esaki, Weganan Interinsular ta continua na Boneiro di 14 pa 17 di maart, unda cu hobennan lo participa den e disciplina di basketball 3 on 3 di mucha homber, aquatlon y futbol di mucha muhe. E clausura ta tuma luga na Curaçao di 11 pa 14 di april, unda cu e scolnan lo participa den e disciplina di basketball 3 on 3 di scol secundario, atletismo y volleyball. E ceremonia di apertura ta tuma luga diabierna 1 di maart pa 9 or di mainta na Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord. Despues di e ceremonia di apertura e competencia di dam y ahedres ta inicia na Centro di Bario Dakota y volleyball ta tuma luga na Compleho Deportivo Frans Figaroa. Pueblo di Aruba por sigui e competencianan en bibo via e pagina di Facebook di IBiSA. Pa finalisa, Sr. Erasmus ta invita Pueblo di Aruba pa acudi na e weganan pa apoya e scolnan, pero tene cuenta cu e reglanan. Pa dam y ahedres no ta permiti publico. E hobennan mester tin trankilidad y pa por practica nan deporte manera mester ta, pero na e ceremonia di apertura y na wega di trefbal si ta permiti publico.