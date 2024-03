Na Colombia: A Topa Agencianan cu ta Trece Grupo di Incentivo pa Aruba

Posted in

E siman aki a tuma luga un evento organisa pa e departamento MICE di Oficina di Turismo na Hotel Four Seasons Casa Medina, na Bogota, Colombia. E evento, cu a conta cu participacion di e agencianan clave cu ta enfoca riba grupo, a reconoce e agencia cu a trece mas grupo pa Aruba durante aña 2023. Na mes momento a anuncia e incentivo pa aña 2024, un bonus di 500 dollar, pa e agencia cu atrae un trip asina pa un grupo.

MICE ta para pa “Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions” y ta representa un parti lucrativo di e industria turistico rond mundo. Ta referi tambe na MICE ora ta papia di “Business Tourism” of tambe “Business Events”. Den e industria aki, hopi biaha sa uza mas terminologia pa referi na e segmento aki, manera ta agencianan yama Destination Management Company (DMC), Professional Conference Organiser (PCO), Incentive Travel of Fam Trip.

Na Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Jerusha Rasmijn ta encabesa e departamento Aruba Convention Bureau, cu ta atrae grupo for di rond mundo. Pa e mercado Latino Americano a ofrece un extra bonus mara na algun condicion, manera ta:

* E contracto di grupo mester ta firma y cera prome cu dia 30 di april 2024

* E contracto mester ta registra y inclui den e sistema cu un copia

* Ta valido pa grupo entre aña 2024 y 2025.

Ronella Croes, CEO di Oficina di Turismo Aruba a hiba palabra durante e evento. El a conta e invitadonan cu na aña 2023, Aruba a ricibi 1,243,554 bishitante, cu a representa un crecemento di 13% versus aña 2022 y 11% versus aña 2019. Latino America, specificamente a genera 126,907 bishitante cu a nifica un aumento di 56% di turista versus aña 2022 y un 38% versus aña 2019, convertiendo asina den e di dos mercado mas importante pa Aruba cu un market share di 10.5%.

E mercado principal di Latino America ta Colombia y el a genera mas di 51 mil pasahero, cual tabata un cifra record p’e mercado y cu a surpasa e resultadonan spera. Colombia a crece cu 54.8% versus aña 2022 y 60% versus aña 2019. Esaki ta debi n’e strategia di mercadeo y benta den mercado, e apertura di ruta nobo cu aerolinea manera Wingo y Avianca cu ta sigui confia den e destino y cu tin varios vuelo directo for di Bogotá, Cali y Medellín.

“Pa loke ta trata e gruponan MICE, nos ta satisfecho cu e resultadonan obteni durante aña 2023. Aruba a registra 15 grupo di e region Latino Americano, cu a representa 2.462 stay-over, di Colombia specíficamente tabatin dos grupo. E gruponan aki a varia for di programa di incentivo, farmacia y compania di seguro, te cu deporte y grupo social”, di acuerdo cu Ronella Croes.

Oficina di Turismo ta spera cu pa aña 2024, lo consolida e grupo for di Latino America mas y mas, specificamente for di Colombia y asina consolida e strategia MICE den e region. “Nos ta sigur cu nos por crece mas den e segmento di biahe corporativo y di incentivo si nos sigui traha hunto. For di Aruba, conta cu nos pa logra esaki”, asina e ehecutivo di A.T.A. a finalisa bisando memey di un gran aplauso di tur e mayoristanan presente.

Na final, Jerusha Rasmijn di Aruba Convention Bureau hunto cu Jordan Schlipken, director di A.T.A. Latino America a honra William Diaz, di e grupo mayorista “Seis Continentes” di Bucaramanga, cu un Strea Award. El a aprecia masha y a priminti di sigui bende Aruba mas ainda den e mercado Colombiano.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

Desde 1 di januari 2011, Aruba Tourism Authority ta opera como un entidad ‘Sui Generis’. Un organizacion independiente den e esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local e internacional. A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e e modelo di “High Value-Low Impact” cu ta para pa un balans entre aumenta e balor economico di e bishitante, posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, y posiciona Aruba como lider di desaroyo como un destinacion. Cu meta pa sigui mantene esfuerzonan den linea segun e balans menciona, y logra aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di e volumen cu nos destinacion ta ricibi. Capacidad di carga ta sigui ricibi atencion di parti di A.T.A.