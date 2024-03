Bucuti & Tara Beach Resort ta gana US News & World Report su No. 1 Hotel na Aruba, No. 3 den Caribe y Tripadvisor su No. 1 Honeymoon na Aruba

EAGLE BEACH, Aruba – 6 di februari, 2024 – Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba ta para riba e top di e podium segun U.S. News & World Report. E hotel na Eagle Beach un biaha mas a ricibi e Gold Badge di US News Travel & World Report y ta continua su reinado largo cu e medio importante como e Hotel No. 1 na Aruba pa 2024 y No. 15 Best Hotel den Caribe. Ademas, e hotel cual ta solamente pa adulto ta Tripadvisor su No. 1 Hotel pa Romance na Aruba y No. 3 Best Honeymoon Resort den Caribe anuncia pa parehanan rond di mundo.

“Ta bal cada cen”

U.S. News & World Report ta invita biaheronan pa descubri Bucuti & Tara Beach Resort, situa riba 14 hectar di santo cerca di e punto mas occidental di Aruba, caminda e propiedad ta pone enfasis riba experiencianan romantico y proteccion ambiental. “Huespedes reciente ta duna elogio pa e bistanan di e cambernan mirando Eagle Beach y e ambiente romantico sin mucha…hopi bishitante anterior a bisa cu e ta bal cada cen.”

E inspector di e medio hasta ta comparti datonan interesante di Bucuti & Tara incluyendo e Doño/CEO Ewald Biemans cu ta acompana e Gerente di Resort pa bishita huespednan mainta, con huespednan por mira y proteha e tortuganan den lama banda di e resort, e atencion inmediato di e portero y concierge personal di e resort, y hasta e punto di bista conmovedor tras di e nomber di e resort.

Un retiro romantico pa pareha

Bucuti & Tara, ya largo tempo e Hotel No. 1 pa Romance den Caribe ta continua su reinado riba Tripadvisor como e Hotel No. 1 pa Romance na Aruba . Pa 2024, e ta e No. 3 Best Honeymoon Resort den Caribe. Ganando e posicionan aprecia aki den TripAdvisor, e plataforma online di review di biahe mas grandi di mundo ta comparti opinion na prome instante di Bucuti & Tara. E resort ta sigui ta solicita pa su ambiente intimo, equipo di concierge excepcional, SandBar exclusivo pa huespednan, cena gourmet na Elements, cambernan limpi y bon manteni y practicanan eco-amigable.

Dirigi pa editornan di biahe, confia pa miyones di biaheronan.

Dentro di U.S. News & World Report, cu ta ser bishita pa mas cu 42 miyon lector unico cada luna, U.S. News Travel ta un recurso principal bishita pa hende cada luna buscando conseho riba vacacion, estadia y acomodacionnan di hotel. Como un recipiente di Gold Badge, Bucuti & Tara ta den e top 25% di e hotelnan di luho clasifica den e lista.

Editornan di U.S. News Travel ta investiga miles di hotel y resort, colecta decenas di punto di dato y usa un esfuerso imparcial pa calcula e clasificacionnan. E di 14 anual clasificacion di Best Hotels ta evalua mas cu 37,000 propiedadnan di luho atraves di Estados Unidos, Europa, Bermuda, Mexico, Canada y Caribe. U.S. News & World Report ta identifica e miho hotelnan usando un metodologia comprehensivo centra riba tres componente: reputacion entre expertonan profesional di biahe, criticanan di huesped y clasificacionnan di clase di hotel.

E honoronan mas reciente aki ta uni na e premionan di e resort for di USA TODAY 10Best 2024 Readers’ Choice Awards pa Best Caribbean Resort y Best Restaurant den e Caribe. Ademas, e hotel mas eco-certifica den e Caribe a ricibi un score perfecto for di Green Globe.