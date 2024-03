Gonz Riders BC Aruba a celebra nan prome aniversario cu un tremendo ride y bon ambiente hasta miembronan di otro clubnan a join!

Diasabra atardi Gonz Riders BC Aruba a celebra nan prome aniversario. Pa e celebracion aki e presidente Magalie Curiel sosteni pa miembronan di bestuur Derick Kock Vice-Presidente, Secretaria Roshaline Schwengle, Tesorero Jerusha Arends y Vice-Tesorero Diana Celaire a organisa un tremendo ride. Nan lema ta Riding is what we Love, Difference is what we make.

Pues nan meta ta pa haci e diferencia, trese mas union den e famia dí bikers, y semper juda unda cu mester.

E Ruta tabata: Salida for dí King Fred & Princess Diana na Molen. Dí eynan a sali cu e Tremendo ride, unda varios club di brommer y diferente Coredo independiente a join nan. Nan a bay pa un stop na Ban Dal Dos na Meiveld djey a sali bek cu e ride pa e ultimo stop cual tawata Street Bites na Bushiri Karting unda cu eynan nan a celebra nan prome aniversario. Hunto cu Honey Pot y DJ Jeff cu a sa dí pone un Ttremendo ambiente e anochi aki. Un Danki Grandi na tur esnan cu a compaña nan den nan celebracion.