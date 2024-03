Si bo ta interesa den un carera den cuido medico: Open Dag na HOH pa cera conoci cu diferente tipo di profesion den cuido

Horacio Oduber Hospital (HOH) lo tene riba diasabra 9 di maart un open dag pa tur hoben cu no ta sigur cua estudio pa scohe of ki profesion lo gusta den cuido medico. Aña pasa bou guia di e profesionalnan di HOH a organisa pa prome bes un open dag cu a conta cu’n tremendo acohida di publico cu a keda super inspira. A dicidi pues pa ripiti e open dag un bes mas y e aña aki ta extende invitacion pa tur hoben local. Meta di e open dag ta pe generacion nobo conoce HOH y e variedad di profesion cu tin y alabes fomenta interes bou di e hobennan pa sigui nan estudio den e ramo di cuido of un funcion cu ta aporta na cuido medico.

Pues diasabra 9 di maart entre 9’or di mainta te cu 1’or di merdia diferente profesionalnan di HOH lo duna informacion y demostracion valioso na e hobennan tocante nan disciplina manera team di laboratorio, team di medisch techniek, tambe coleganan di IT, departamento di cushina y voeding, departamento di dialisis, endoscopia, team di hart/long functie y mas.

Ademas tambe lo tin e oportunidad pa haci un ‘tour’ riba departamento di radiologia, sala di operacion of rehabilitacion. Tene bon na cuenta si cu pa por join e ‘tour’ tin un cantidad limita y e lo ta a base ‘first come first serve’.

Hopi biaha hende ta pensa cu pa bo traha na hospital bo mester ta un nurse, nurse specialisa, asistente den camber di operacion of un dokter of specialista, pero no lubida e team di empleadonan cu ta forma parti di e departamentonan cu ta brinda sosten na e team di cuido y pues conocemento medico no ta necesario.

Invitacion ta bay di e team cu semper t’ey pa tur hoben, scolnan secundario y mayornan pa stimula hobennan interesa pa asisti na e open dag na HOH y asina haya e un idea kico por bay sigui studia den e ramo di cuido medico.