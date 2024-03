Diamars anochi laat a drenta informe di cu un habitante ta scuchando manera hende ta cana den su cura di cas na Dadelstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a tira bista rond y no a mira nada particular ta pensa cu lo por ta trata di pushi of cacho pero polis no a haya ni eseynan. E habitante a keda mas trankil cu e solo presencia di polis na su cas.