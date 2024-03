[VIDEO] Polis a detene un sospechoso cu yen di botter di bebida alcoholico cu no por a bisa unda ela hayanan

Diahuebs madruga a drenta informe di cu na Palm Beach Plaza a nota un hende cu lo kier a purba horta e scooter di e security, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e prome patruya a bin compronde cu tin un homber bisti cu camisa blanco a purba bay cu su scooter pero no a logra y cu ainda e ta den cercania y tambe cu tin un Toyota shinishi sospechoso coriendo rond. Polis a busca den ful e area y for di un otro security a bisa cu tin un persona a core drenta Smokey Joe’s. Polis a bay busca den e lugar pero no a encontra cu e sospechoso. Riba e caminda principal banda di Rat Land un otro patruya a bin topa cu un homber camisa blanco cu a core crusa e caminda y nan a par’e. Den su poder a haya un muchila yena cu botternan di bebida, ora a puntr’e di unda ela haya tur e botternan ey e no por a contesta y polis a bay over na detene. Polis a topa cu un Toyota shinishi y a control’e. Como no a hay’e cu nada particular a djies tuma su identidad y a core cun’e for di e sitio.

Fundacion Betico Croes ta organiza 18 Maart Celebración di dia di Himno y Bandera riba plaza Status Aparte na Sta. Cruz. pic.twitter.com/c4AiGzr3h6 — awe24.com (@AWE24) March 3, 2024