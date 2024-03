Diadomingo anochi cos a bay fuera di control ora cu polisnan tabata ricibi cada rato informenan di kiebro y ladronicia for di autonan staciona den parkinglot di areanan di e hotzone banda di e hotelnan highrise, alrededor di 20 auto a bira victima di kiebro y ladronicia for di e autonan, manera tas joyas pertenencianan di balor. Tin un of mas ladron ta cometiendo e fechorianan aki y esakinn ta bayendo for di man.