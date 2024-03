Partido MEP Partido MEP na Parlamentario Mike de Meza UNDA BO TAWATA TA E ULTIMO AÑANAN CU BO NO A WORRY NI APORTA CU CAMBIO DEN NOS PAIS?

Partido MEP a cuminsa nota cu politiconan di AVP a cuminsa saca nan sapato nobo di campaña y cuminsa lansa criticanan den direccion di Partido MEP. Den e caso di Parlamentario Mike de Mesa, cu pa hopi tempo no a presenta na Parlamento y tempo tempo ta mustra su cara den reunionnan publico di Parlamento, awo numa cu ta drentando campaña electoral, a realisa cu cierto propiedad di recreacion no a haya atencion. Cu esaki, Partido MEP ta puntra Parlamentario de Meza, unda bo tawata ta prome anto cu bo no a worry te cu awo cu mantencion di un parke? Unda bo tawata ta cu ta te awo bo tin pueblo na pecho? Kico bo a haci tur tempo cu bo ta parlamentario y kico bo ta haciendo cu bo no ta atende trabou, reunion, no ta aporta na cambio di nos pais den ningun reunion di Parlamento, pero si e ta ganando un bon salario? Unda bo tawata ta e ultimo añanan cu bo no a worry ni aporta cu cambio den nos pais?

Mike de Meza, den su sapato nobis nobis di campaña, awo den pura kier cuminsa gasta sapato y busca buraconan pa critica Gobierno di MEP. Pero, Mike de Meza su hambresa pa poder y cieguedad politico di envidia, no ta lag’e mira e tur logronan di Gobierno di MEP den mantencion, renobacion y construccion di luganan di recreacion pa nos hobennan rond di Aruba. Ministr di Deporta Endy Croes ta publica cada logro na bienestar di nos hubentud. Pasobra nos gobierno ta traha pa nos hubentud tin miho oportunidadnan.

Pero Mike de Meza no mester crusa brug pa wak logronan di Gabinete Wever-Croes. Pasobra Gobierno di Gabinete Wever-Croes desde inicio ta trahando riba con pa mehora San Nicolas y ya varios proyecto a keda cla. Entre otro, Mike de Meza, por sali rato for di su camber, cana rond den su cura di cas, y disfruta di e logronan di Gabinete Wever-Croes rond di dje. Wak un hotel, Baby Beach y Rodgers Beach den desaroyo.

Y tambe si Mike de Meza kier ta obhetivo, e por bay keiro rato den centro di ciudad na San Nicolas y wak cambionan. Y ainda tin hopi proyecto cu pa e aña aki lo keda realisa pa atrae bishitantenan pa e parti di nos isla algo, pa crea cuponan di trabou y facilita ciudadanonan pariba di brug mas trabounan cerca di nan cas.

Gobierno di Aruba ta trahando pa progreso di cada skina di nos pais. Si Mike de Meza cana woro habri y gasta su sapato politico den tur e añanan cu e ta den Parlamento, e lo a ripara tur loke nos gobierno a logra prome y despues di un reto asina devastador manera e pandemia cu a kibra nos economia. Pero, cu sosten di nos pueblo, Gobierno di Aruba ta trahando pa surpasa tur reto pa un Aruba mas fuerte y resiliente.