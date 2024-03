Turista preocupa cu di diabierna atardi su casa no a yega hotel mas.

Diasabra mainta a drenta informe di cu un turista ta haya falta di su cas for di diabierna atardi cu ela sali y no a yega hotel mas, mesora a dirigi un patruya na e hotel unda e ta hospeda. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e casa di un turista kende for di diabierna atardi a sali y no a yega hotel mas. Polis a tuma descripcion y datos di e turista perdi y a tira bista y a busca rond. ALgun ora despues polis a topa cu e turista den Koningstraat kende a bisa cu ainda e no kier bay na e hotel y cu mas laat e lo regresa y lo busca un of otro manera di yega su hotel bek. Ni cuanto polis a roga e turista cu ta pa su mesun bon e no kier a bay. Como cu polis no por obliga e turista a dicidi pa lag’e eynan.