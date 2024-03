Training di simulacro Carib Wave na varios parti di Aruba

Diahuebs mainta den area di Oranjestad y otro partinan di Aruba a tuma lugar e simulacro di tsunami; Caribe Wave. Caribe Wave ta un training cu ta wordo organisa tur aña e di 3 diahuebs di luna di maart.

Aruba ta train anualmente na Caribe Wave pa asina revisa e plannan cu tin scirbi si esakinan mester di adaptacion of ahustacion. Tur instancia cu a participa tabata tin nan plan pa cu tsunami y a trece esaki den practica durante dicho training. Dor di evalua y haci simulacronan ta yuda crea concietisacion bou di coleganan di dicho organisacion. Si tur trahado di e organisacion conoce e plan di emergencia y ta na altura di ki accion mester wordo tuma, lo yuda na salba mas bida. Cual ta e tarea principal semper den un situacion di crisis/desaster esta salba bida.

Organisacion, instancia, dienstnan y schoolnan a sea train nan plan di evacuacion, un table top pa asina revisa nan plan si un situacion presenta, sistema di alarma con pa comunica cu nan demas personal of orientacion etc. No ta tur tin un plan di emergencia oficial y pa esunnan cuno tin un plan a wordo recomenda pa haci un training di orientacion. Esaki ta encera cu por a sinta hunto un grupo di personal di e respectivo organisacion pa asina traha un plan di si un situacion asina presenta kico ta e accionnan cu lo tin cu wordo tuma. Pero tambe cu e parti di orientacion por a cana rond den nan facilidad pa wak si tur salida di emergencia ta accesibel, sin ningun estorbo, si tin un sistema di intercom caminda cu por manda un mensahe di emergencia pa tur persona den dicho facilidad.