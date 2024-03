Directie Natuur en Milieu ta Participa den Ora pa Mundo 2024

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) ta anuncia cu nan lo ta participando activamente den Ora pa Mundo (Earth Hour) 2024. Ora pa Mundo, ta un campaña global organiza pa World Wildlife Fund (WWF). Cada aña pa anima personanan y organisacionnan pa paga e luznan innecesario pa un ora como muestra di solidaridad cu conservacion di medio ambiente.

E aña aki, Ora pa Mundo ta tuma lugar riba diasabra 23 di maart for di 8:30 pa 9:30 di anochi. DNM ta invita comunidad pa join nos den e iniciativa crucial aki. Simbolicamente paga bo luznan pa un ora pa demostra bo compromiso cu un futuro mas sostenibel pa nos planeta. Ademas di paga luz tambe por haci algo mas, un accion, manera organisa un accion di limpiesa den bario hunto cu bisiñanan y famia.

Ta con por haci pa participa? Cua ta e cambionan cu bo por haci cu ta aporta na e causa?

Paga bo luznan y aparatonan electronico cu no ta esencial pa un ora durante “Earth Hour”.

Uza luznan LED cu ta mas eficiente y ta spaar consumo di coriente.

Explora e opcionnan y posibilidadnan pa uza energia renobabel den bo cas.

Comparti bo accionnan riba social media cu e hashtag #earthhour.

Hunto nos por haci un diferencia mas! DNM ta comprometi na conserva medio ambiente di Aruba pa bienestar di e comunidad y generacionnan di futuro.

Aki na DNM nos edifico ora cu no tin movecion den un area di e oficina, e luznan mes ta dal paga automaticamente. Esaki tambe ta aplica pa nos airconan ora nan ta den uzo. Si e espacio no ta ocupa, automaticamente e ta baha e temperatura pa no consumi mas. Tambe na nos localidad di oficina monumental, Uncle Louis Store, nos tin panelnan solar cu ta aporta na baha e costo di consumo di electricidad. Awe ta un oportunidad pa nos uni for di cas y demostra nos sosten pa un planeta mas limpi y duradero. DNM ta desea cu tur hende particpa y duna e aporte na nos medio ambiente y planeta tin mester.