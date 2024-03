Diadomingo madruga a drenta informe di un pelea di pareha na Bushiri, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema entre un ex-pareha venezolano cu ta kedando aki cu Asilo Politico unda e pareha no ta cu otro mas y e dama ta core tras di e auto di e ex y a dal e auto di e ex varios biaha. Ademas e dama a causa destruccion na e auto di e ex. Polis a detene e dama pa destruccion y intento di asesinato.