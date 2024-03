Polis a bay panort di Lighthouse pa un hende cu a drenta lama tempran pero no a mire sali mas.

Diamars mainta a drenta informe di cu un persona a drenta lama panort di Lighthouse pero no a mir’e sali mas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un turista cu a mira un persona aparentemente local a drenta e lama mainta tempran pero despues no a mir’e sali mas. Polisnan a tira bista rond pero nan tampoco no a mira e persona y a pidi pa e boto di polis yuda tira bista rond pero nan na nan yegada no a mira nada rond. Miando cu e lama ta basta keto no a sigi cu e buskeda mas.