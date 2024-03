[VIDEO] Dama chauffeur a kita pa auto cu a sali su dilanti y ela dal transhi y bolter den caminda di Kudawecha

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Kudawecha, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio, como cu patruya di Noord tabata ocupa a manda patruya di Santa Cruz na e sitio. Pero un agente cu tabata bay subi of baha for di warda a para y a yuda na e sitio. A bin resulta cu e dama chauffeur di e Nissan March bayendo pariba den Kudawecha a haya su mes ta desvia pa un auto shinishi cu a sali su dilanti y a bay dal na e transhi y despues a bolter. No ta conosi si e dama mes a sali of nan a yud’e sali for di e auto pero e tabata keha di dolor na su pecho y cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.