Terapia di famia multi dimensional / Multi dimensionele familie therapie

Recientemente a tuma lugar e entrega di certificado di e opleiding ‘Multi dimensionele familie therapie’ (MDTF) den presencia di Minister di Husticia y Asuntonan Social y Procurador-general.

Tur participante, procedente di Respaldo, Wit Gele Kruis, Reclassering, Stichting Hunto y Fundacion Guiami, a completa e opleiding exitosamente.

Durante e entrega di certificado tabata presente docentenan di Stichting Jeugd Interventies desde Hulanda, directornan di e instancianan menciona, como tambe e coordinador di Veiligheidshuis.

Na Aruba no tin semper manera pa trata hobennan criminal y nan famianan. Esey ta un gran preocupacion cu ta para halto riba agenda di Veiligheidshuis. Mirando e problematica complica di hobennan na Aruba, a bin cu e metodo di terapia multi-dimensional di famia como alternativa pa haci un diferencia pa e famianan aki. E ta un metodo intensivo cu tin como meta pa reduci criminalidad, bringa criminalidad, evita pa e hechonan ripiti (recidive) y percura pa drecha e relacionnan den sistemanan di famia.

E medionan pa e participantenan por a sigui e opleiding a wordo poni disponible dor di Minister di Husticia y Asuntonan Social y Ministerio Publico. E participantenan ta partnernan di Veiligheidshuis. E opleiding a dura mas o menos un aña y mey.

Hopi exito na e terapistanan cu traha cu e metodo aki.

Multi dimensionele familie therapie

Recentelijk heeft de certificering van de opleiding ‘Multi dimensionele familie therapie’ (MDTF) plaatsgevonden in aanwezigheid van de minister van justitie en sociale zaken en de procureur-generaal.

Alle deelnemers, afkomstig van de Respaldo, Wit Gele Kruis, Reclassering, Stichting Hunto en Fundacion Guiami, hebben de opleiding succesvol afgerond.

Bij de certificering waren, naast de trainers van Stichting Jeugd Interventies Nederland, ook de directeuren van de instanties aanwezig, alsmede de coördinator van het Veiligheidshuis.

In Aruba zijn middelen voor de behandeling van criminele jongeren en hun gezinnen niet altijd voor handen. Dat is een groot zorgpunt dat hoog op de agenda staat van het Veiligheidshuis. Gezien de complexe jongerenproblematiek op Aruba is de multi dimensionele familie therapie- methode voorgedragen als alternatief om voor deze gezinnen het verschil te maken. Het is een tijdsintensieve methode met als doel om criminaliteit terug te dringen, recidive te voorkomen en te zorgen voor herstelde verhoudingen in gezins- en familiesystemen.

De middelen om deze opleiding te volgen zijn beschikbaar gesteld door de minister van justitie en sociale zaken en het Openbaar Ministerie. De deelnemers zijn verbonden aan het Veiligheidshuis. De opleiding heeft ruim anderhalf jaar geduurd.

Veel succes aan de therapeuten met het in praktijk brengen van deze methode.