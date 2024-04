DENTAL SOLUTIONS ARUBA Ta gradici tur Pacient di Azv y ta sigui duna tur servicio dental particular

Dental Solutions Aruba ta informa tur su clientenan cu nan lo sigi brinda servicio dental exclusivamente a base di servicio particular y aseguradonan priva. Esaki ta drenta na vigor dia 1 di Mei 2024.

Pues aseguradonan di Azv por sigi ricibi servicio te cu 30 di April 2024. Dental Solutions Aruba sigur kier gradici tur su Pashentnan y Azv pa e añanan cu a traha hunto.

Clientenan cu conoce e clinica y e trabou di Docter Bermudez sa cu su ekiponan ta Ultra Moderno y dr Bermudez ta Pionero di hopi Tecnologia Dental moderno na Aruba y den Caribe.

Pa nos por sigi mantene e nivel di Servicio, Calidad y Tecnologia Moderno e cambio aki tabata uno necesario.

Nos ta informa cu tur servicio manera Consulta di Emergency, Extraction Dental, Cuido Dental di Mucha, Odontologia Cosmetic, Implantenan Dental, Cirugia Oral, Dental Cleaning, VIP Check-Up, I e servicio di 3D Scan, 2D X-ray, Pananoramic, Intraoral X-ray, Composite Veneers ‘Smile Design’, Porcelain Veneers lo keda manera costumber.

Ta invita tur asegurado di Azv cu kier sigi cu Dental Solutions cu nan ta BON BONI manera semper, pa sigi disfruta di e servicio inigualable.

Nos ta situa na Piedra Plat #98 por tuma contacto cu e consultorio via telefon

+297 585 3255 or +2975929398 of tambe via facebook fb.com/ https://www.facebook.com/Bermudezdental