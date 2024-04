Minister Endy Croes: A FIRMA UN ACUERDO CU KONINGLIJKE NEDERLANDSE BASEBALL AND SOFTBALL BOND Team Kingdom of The Netherlands lo hunga na Aruba dia 29 di october pa 4 di november 2024.

ORANJESTAD: Diaranson mainta, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes hunto cu director di Koninglijke Nederlandese Baseball and Softball Bond (KNBSB) Sr. Stefaan Eskes a firma un acuerdo, unda Team Kingdom of the Netherlands lo hunga tres (3) wega na Aruba, dia 29 di october pa 4 di november 2024. Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, presidente nobo di Amateur Baseball Bond Aruba (ABBA) Sr. Kevin James, kende ta forma parti di e comision organisado a elabora riba su vision encuanto baseball di Aruba y a gradici e mandatario di Deporte pa sostene e disciplina di baseball na Aruba. Team Kingdom of the Netherlands ta consisti di e miho hungadonan profesional di Hulanda, Curaçao y Aruba y lo competi den Premier 12 di World Baseball Softball Confederation, cual lo tuma luga na Mexico, dia 10 pa 14 di november 2024. E 12 miho paisnan cu a keda selecta e aña aki ta entre otro, Merca, Mexico, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Republica Dominicana, Hapon, Korea, Cuba, Panama y Kingdom of the Netherlands. Finalmente, Minister Endy Croes a gradici Aruba Tourism Authority (ATA), Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD), Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA), Fundacion Facilidadnan Deportivo (FFD), Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA), Aruba Sport Unie (ASU), Double Down Sports Bar & Grill Restaurant na Eagle Resort Aruba y tur cu a haci esaki posibel. Minister Endy Croes ta invita Pueblo di Aruba pa bin apoya e hungadonan den Kingdom Series 2024. Den union ta logra cosnan grandi pa deporte di Aruba.