Aruba Airport y Aruba Tourism Authority a eleva nan  presencia durante Routes Americas 2024 Conference na Bogota  

ORANJESTAD- Orguyosamente Aeropuerto di Aruba ta participa den e di 17 edicion di e conferencia Routes Americas 2024. Ta trata aki di un oportunidad esencial pa topa e industria di aviacion di henter e continente Americano. E evento a tuma luga for di 19 pa 22 di maart na Bogota, Colombia. E conferencia a reuni diferente stakeholder clave di henter e region di America, fomentando conexion y colaboracion di gran balor.

Algo cu sigur a destaca pa Aeropuerto di Aruba e aña aki ta e echo cu Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a uni na e evento, marcando un echo historico pa aeropuerto su di 28 biaha atendiendo Routes Conferences. E colaboracion cu A.T.A. a permiti un representacion integral pa Aruba, brindando e aerolineanan asocia un vision amplio di e ofertanan di Aruba, e esfuersonan realisa pa e ruta y e potencial na momento cu explora asociacion y ruta nobo.

“Door di incorpora e experiencia y conocemento di e ekipo di Aeropuerto di Aruba y di ATA bou e mesun dak den un stand strategicamente bon ubica tabata un bon strategia”, asina Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer na Aeropuerto di Aruba, a duna di conoce. “E esfuerso conhunto a duna nos e oportunidad pa brinda nos aerolineanan asocia un spectrum completo di informacion, for di e instalacionnan y desaroyo di aeropuerto te cu e inventario di camber di hotel y e esfuersonan di mercadeo, facilitando p’asina nan por tuma decision a base di informacion”.

“Nos colaboracion durante Routes Americas 2024 a demostra e compromiso firme di Aruba pa genera un coordinacion y traha sin problema pa un futuro strategia pa nos destinacion. Cu un vision y experiencia comparti, nos a eleva e imagen di Aruba, garantisando cu nos mercadonan ta bon conecta y ofreciendo e facilidad di biahe desea pa nos clientenan”, asina Sanju Luidens, Chief Marketing Officer na Aruba Tourism Authority, a expresa.

Aeropuerto di Aruba y Aruba Tourism Authority a presenta cu masha orguyo e stand na Routes Americas 2024, di e manera aki marcando e prome bes den e di 28 Routes Conference desde e añanan 90, cu un colaboracion di e tipo aki a tuma luga den e conferencia. E stand aki a fungi como un centro di informacion, demostrando e beyesa incomparabel di Aruba, e diferente atraccionnan y un experiencia perfecto di biahe.

E delegacion di Aruba na Routes Americas 2024, representando Aeropuerto di Aruba, tabata encabesa pa Barbara Brown, conhuntamente cu Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive y Mary Joan Wardlaw, Customer Relationship Officer. E team di ATA tabata forma pa Sanju Luidens, Chief Marketing Officer, Sjeidy Feliciano, Area Director North America y Jordan Schlipken-Croes, Area Director Latin America. Hunto nan a añadi nan experiencia di mercadeo di destinacion na e colaboracion.

Durante e conferencia, e delegacion di Aruba a participa den mas cu 22 reunion productivo cu e aerolineanan estableci y emergente, como tambe cu varios diferente aeropuerto clave manera Guarulhos Airport y Rhode Island Airport Corporation. E reunionnan a inicia e formacion di asociacionnan nobo y interesante cu e lidernan di e industria, incluyendo GOL, Flair Airlines, Breeze, Alaska Airlines y JetSMART.

“E compromiso di Aeropuerto di Aruba pa fomenta asociacionnan significativo a keda reenforsa danki na e reconocemento special otorga na e aerolineanan asocia”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive di AAA, a expresa. A honra JetBlue, British Airways y Wingo debi na nan contribucionnan excepcional na e conexion aereo y na e experiencia di e pasaheronan di Aruba”.

A celebra JetBlue mirando cu nan a logra e participacion mas grandi den mercado (20%), cu aumento notabel den e capacidad di asiento di Boston (10%) y JFK (5%). Wingo, reconoci como e aerolinea cu mas lihe a crece den America Latino, a demostra un crecemento notabel den pasahero cu ta genera ingreso y capacidad di asiento pa Aruba. British Airways a ricibi un reconocimento special como celebracion di nan prome aña operando e ruta di London Gatwick – Aruba, mehorando e conexion entre ambos destinacion.

E participacion di Aeropuerto di Aruba y Aruba Tourism Authority na Routes Americas 2024 ta subraya e compromiso pa impulsa crecemento como tambe e exito di e sector di aviacion di Aruba, fortaleciendo e posicion di Aruba como destinacion principal den America.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 26 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.8 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 31 diferente ciudad 45 diferente destinacion non-stop rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 15% for di Latino America, 4% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di januari 2024. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Fecha: 3 di April, 2024

Aruba Airport and Aruba Tourism elevate presence at Routes Americas 2024 Conference in Bogota

ORANJESTAD – Aruba Airport proudly participated in the 17th edition of the Routes Americas 2024 conference, an essential networking event in the Americas aviation industry. Held from March 19 through 22 in Bogota, Colombia, this conference brought together key stakeholders from across the Americas region, fostering invaluable connections and collaborations.

A standout moment for Aruba Airport this year was the fact that the Aruba Tourism Authority (A.T.A.) joined the event, marking a milestone in the airport’s 28th time attending the Routes Conferences. The collaboration with A.T.A. allowed for a comprehensive representation of the island, providing airline partners with a holistic view of Aruba’s offerings, efforts put into the route and potential when new partnerships and routes are explored.

“Incorporating the expertise and insights of both the Aruba Airport and ATA teams under one roof at a strategically well-located stand was a strategic move,” noted Barbara Brown, Chief Revenue Development & Communications Officer at Aruba Airport. “This joint effort allowed us to provide our airline partners with a complete spectrum of information, from airport facilities and development to the island’s hotel room inventory and marketing efforts in each market, facilitating informed decision-making.” “Our collaboration at Routes Americas 2024 epitomizes Aruba’s unwavering commitment to building synergy and working seamlessly towards a future tourism strategy for our destination. With a shared vision and collective expertise, we elevate Aruba’s profile, ensuring our source markets are well connected, and offering the desired ease of travel for our valued customers,” noted Sanju Luidens, Chief Marketing Officer at Aruba Tourism Authority.

Aruba Airport and the Aruba Tourism Authority proudly unveiled a shared stand at Routes Americas 2024, marking the first time in this 28th Routes Conference attendance since the late 90ties, that such a collaborative effort has been undertaken at this conference. This stand served as a hub of information, showcasing the island’s unparalleled beauty, diverse attractions, and seamless air travel experience.

The Aruba delegation at Routes Americas 2024 was led by Barbara Brown, along with Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive, and Mary Joan Wardlaw, Customer Relationship Officer, representing Aruba Airport. The A.T.A. team, consisting of Sanju Luidens, Chief Marketing Officer, Sjeidy Feliciano, Area Director North America, and Jordan Schlipken Croes, Area Director Latin America, added their destination marketing expertise to the collaboration.

Throughout the conference, the Aruba delegation engaged in over 22 productive meetings with both established and emerging airlines, as well as key airports such Guarulhos Airport and Rhode Island Airport Corporation. These discussions led to the formation of exciting new partnerships with industry leaders including GOL, Flair Airlines, Breeze, Alaska Airlines, and JetSMART.

“Aruba Airport’s commitment to fostering meaningful partnerships was further underscored by the special recognition bestowed upon our esteemed airline partners,” added Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive. “JetBlue, British Airways, and Wingo were honored for their exceptional contributions to Aruba’s air connectivity and passenger experience.” JetBlue was celebrated for achieving the highest market share (20%) and seat capacity (19%) in terms of total passenger traffic, with notable increases in seat capacity from Boston (10%) and JFK (5%). Wingo, recognized as the fastest-growing airline in Latin America, demonstrated remarkable growth in revenue-generating passengers and seat capacity to Aruba. British Airways received special acknowledgment as they marked their first year of operating the London Gatwick – Aruba route, enhancing connectivity between the two destinations.

The participation of Aruba Airport and the Aruba Tourism Authority at Routes Americas 2024 underscores their commitment to driving the growth and success of Aruba’s aviation sector, solidifying its position as a premier destination in the Americas.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 26 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.8 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 15% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean, year to date, January 2024. AUA Airport atributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Date: April 3, 2024

El Aeropuerto de Aruba y la oficina de Turismo de Aruba elevan su presencia en la Conferencia Route Americas 2024 en Bogotá

ORANJESTAD – El Aeropuerto de Aruba participó con orgullo en la 17ª edición de la conferencia Route Americas 2024, un evento de networking esencial en la industria de la aviación de las Américas. Celebrada del 19 al 22 de marzo en Bogotá, Colombia, esta conferencia reunió a partes interesadas clave de toda la región de las Américas, fomentando conexiones y colaboraciones invaluables.

Un momento destacado para el Aeropuerto de Aruba este año fue el hecho de que la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.) se unió al evento, marcando un hito en la asistencia número 28 del aeropuerto a las Conferencias de Rutas. La colaboración con A.T.A. permitió una representación integral de la isla, brindando a las aerolíneas asociadas una visión holística de las ofertas de Aruba, los esfuerzos realizados en la ruta y el potencial cuando se exploran nuevas asociaciones y rutas.

“Incorporar la experiencia y los conocimientos de los equipos del Aeropuerto de Aruba y de ATA bajo un mismo techo en un stand estratégicamente bien situado fue una decisión bien diseñada”, señaló Barbara Brown, Directora de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones del Aeropuerto de Aruba. “Este esfuerzo conjunto nos permitió proporcionar a nuestras aerolíneas asociadas un espectro completo de información, desde las instalaciones y el desarrollo del aeropuerto hasta el inventario de habitaciones de hotel de la isla y los esfuerzos de marketing en cada mercado, facilitando la toma de decisiones informadas.” “Nuestra colaboración en Routes Americas 2024 personifica el compromiso inquebrantable de Aruba para crear sinergias y trabajar sin problemas hacia una futura estrategia turística para nuestro destino”. Con una visión compartida y experiencia colectiva, elevamos el perfil de Aruba, garantizando que nuestros mercados emisores estén bien conectados y ofreciendo la facilidad de viaje deseada para nuestros valiosos clientes”, señaló Sanju Luidens, director de marketing de la Autoridad de Turismo de Aruba.

El Aeropuerto de Aruba y la Autoridad de Turismo de Aruba presentaron con orgullo un stand compartido en Routes Americas 2024, marcando la primera vez en esta 28.ª Conferencia de Rutas desde finales de los años 90, que se ha llevado a cabo un esfuerzo de colaboración de este tipo en esta conferencia. Este stand sirvió como centro de información, mostrando la belleza incomparable de la isla, sus diversas atracciones y una experiencia de viaje aéreo perfecta.

La delegación de Aruba en Routes Americas 2024 estuvo encabezada por Barbara Brown, junto con Jo-Anne Meaux-Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación, y Mary Joan Wardlaw, Oficial de Relaciones con el Cliente, en representación del Aeropuerto de Aruba. Por parte de A.T.A. El equipo estuvo formado por Sanju Luidens, directora de marketing, Sjeidy Feliciano, directora de área de América del Norte, y Jordan Schlipken Croes, director de área de América Latina, añadiendo su experiencia en marketing de destinos en la colaboración.

A lo largo de la conferencia, la delegación de Aruba participó en más de 22 reuniones productivas con aerolíneas establecidas y emergentes, así como con aeropuertos clave como el Aeropuerto de Guarulhos y Rhode Island Airport Corporation. Estas discusiones llevaron a la formación de nuevas e interesantes asociaciones con líderes de la industria, incluidos GOL, Flair Airlines, Breeze, Alaska Airlines y JetSMART.

“El compromiso del Aeropuerto de Aruba de fomentar asociaciones significativas quedó aún más subrayado por el reconocimiento especial otorgado a nuestras estimadas aerolíneas asociadas”, agregó Jo-Anne Meaux-Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación. “JetBlue, British Airways y Wingo fueron galardonadas por sus excepcionales contribuciones a la conectividad aérea de Aruba y a la experiencia de los pasajeros”. JetBlue fue celebrada por alcanzar la mayor cuota de mercado (20%) y capacidad de asientos (19%) en términos de tráfico total de pasajeros, con notables aumentos en la capacidad de asientos desde Boston (10%) y JFK (5%). Wingo, reconocida como la aerolínea de más rápido crecimiento en Latinoamérica, demostró un notable crecimiento en pasajeros generadores de ingresos y capacidad de asientos a Aruba. British Airways recibió un reconocimiento especial al cumplir su primer año operando la ruta Londres Gatwick – Aruba, mejorando la conectividad entre ambos destinos.

La participación del Aeropuerto de Aruba y de la Autoridad de Turismo de Aruba en Routes Americas 2024 subraya su compromiso de impulsar el crecimiento y el éxito del sector de la aviación de Aruba, consolidando su posición como destino principal en las Américas.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El aeropuerto de Aruba es uno de los más transitados de la región del Caribe, con 26 aerolíneas diferentes que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 2,8 millones de pasajeros al año y proporciona servicios aéreos a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto de AUA comprenden un 77% de Estados Unidos y Canadá, un 15% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe neerlandés, hasta enero de 2024. AUA Airport atribuye este hecho al clima económico y político estable de la isla, a una población hospitalaria y multilingüe y a un entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, proporcionando un lugar de trabajo de confianza, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad Arubana, contribuyendo a un futuro próspero para la isla.

Fecha: Abril 3, 2024