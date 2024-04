[VIDEO] Hopi dia sin mir’e nan a haya su falta, bombero a kibra bentana pa polis drenta den e cas!

Diahuebs merdia a drenta informe cu algun hende ta preocupa pasobra nan tin algun dia sin mir’e y ta haya su falta, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya enberdad e cas ta na lock y a pidi bomberonan bin kibra porta of bentana pa drenta wak si e persona ta ok of no. Na yegada di bombero a kibra e glas di un benta y a habri esaki pa polis drenta. Na prome instante polis no a hay’e pero despues si y a bin compronde cu e persona mes no tabata contesta yamadanan di su yiu y ni kier wak ningun hende. Pa tur seguridad a pidi pa un ambulans bin control’e y e tabata bon di salud.