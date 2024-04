Polis a hera haya pareha ta haci sex riba caminda publico pero nos a haya e video!

Diabierna anochi a drenta informe di cu tin un adicto ambulante bezig cu un dama turista den centro di Oranjestad, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a yega net laat y no a haya nan den accion. A bin resulta cu e muhe no ta turista pero un hende biba aki na Aruba y cu ta concientemente haciendo algo cu no ta di prome biaha cu nan ta haci esey den publico. Polis asina mes a hala nan atencion. Pero nos si a haya e video di locual nan tabata haciendo esta sex riba caya. Nos ta evaluando pa wak si pone of no!