Diasabra mainta a drenta informe di cu un bloki a cay riba pia di un hende y awor e no por cana y ta su so na cas, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans despues di hopi dificultad na e bario nobo ey y ademas nan no por a drenta ya cu e porta ta sera y e victima mes como cu e ta su so e mester a lanta cu tor dolor yega na e porta y habri’e pa asina ambulans por a yega cerca dje. Unabes pafo ambulans a yud’e subi e stretcher y a transporte pa hospital.