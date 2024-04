ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB Y FRIENDS OF LIONS  A ORGANISA OTRO EXITOSO PROYECTO TAYO RIBA MESA PA FAMIANAN DEN NECESIDAD Danki na tur instancia y persona cu a brinda nan cooperacion!

Posted in

Recientemente Fundacion Aruba One Happy Island Lions Club hunto cu Friends of Lions a organisa e prome “Tayo riba Mesa”, pa aña 2024. Esaki ta un proyecto den cuadro di e programa di Lions International “Hunger Relief”, caminda danki na e sosten di comunidad y Friends of Lions ta yuda famianan den necesidad.

Riba e diasabra di e evento un total di 522 persona procedente di famia di menos recurso a ricibi nan cuminda di merdia te na nan porta di cas. Esaki tabata posibel danki na e cooperacion y contribucion ricibi di amigonan comerciantenan, voluntarionan di Cruz Cora, voluntarionan di Fundacion Pa Nos Comunidad, amigonan Lions, y Miembronan Aruba One Happy Island Lions Club.

Pa medio di e comunicado aki nos kier a gradici tur instancia, compania y persona cu a ofrece nan cooperacion y aporta cu donacion, cu producto y transporte pa asina esaki por a resulta un exito. Un danki special ta bay na Mederi NV, Nagico Aruba, Ecotech, Gen Air, Lucky Store, La Cabana Resort,

Capital Partners, DHL, ITP Caribbean, Rimireal One Nv, ADSUM, Loco Lobo, My Computer, Aruba Sea Scape, Hunter Security, Seasons, Rennaisance Hotel, Gianni’s Group, IBS, Utilities NV, Mandara Spa, De Palm Corporation, Riu Hotel, Old Cunuco House, Diamonds International, Excelencia Catering y tur otro cu a brinda nan ayudo y cooperacion y ta desea di keda anonimo.

Proximamente nos lo sigui organisa Tayo Riba Mesa, e siguiente lo tuma luga dia 25 di mei pa asina sigui yuda esnan den necesidad. Un biaha mas masha danki na un y tur!

