[VIDEO] Otro caso di maltrato di bestia, e cacho a muri despues di a ser maltrata

Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di maltrato di un cacho na Kurimiauw, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya no a encontra e persona cu a yama pero si a wak hopi sanger rond y e cacho di rasa tabata herida. E doño di e cacho ta bisa cu e cacho mes a herida su mes pero con esaki a pasa no por a saca afo. E doño di cacho lo a laga e cacho herida y no a ni busca cuido medico p’e y a lag’e riba caya. Bisiñanan cu a tende e maltrato y sonido di e cacho yorando a bin hunto y a hiba e cacho na veterinario pero no por a hasi mucho y a cacho lo a fayece.