[VIDEO] Bisti cu paña preto y cara tapa 2 individuo a pega 2 auto na candela y a hera kima e cas

Diasabra madruga a drenta informe cu un auto pasando den Maria Christinastraat a nota 2 persona full na preto cu cara tapa a bay direccion di un pick-up den e caya menciona y pensando cu talves nan lo a bay pa sea horta e pick-up of horta den dje a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu tin 2 auto na candela y a pidi presencia di bombero. Un rato despues e candela a expande y a cuminsa afecta un cas cerca. Polis a pidi e bomberonan pa bini cu mas urgencia mientras nan a cuminsa evacua e habitantenan for di nan cas. Na yegada di bombero a nota un botter di gas chikito den cercania bomberonan a hala esaki na un distancia unda e no por forma peliger. Polis a solicita presencia di e investigadornan technico y forensyco pa bin haci nan investigacion. E camara di seguridad a capta momento cu e antisocialnan aki intencionalmente a pega ambos auto na candela. E doño a conta polis cu algun ora prome ela hay’e den problema cu un persona conosi p’e unda e persona a saca arma di candela y menase pero e no a entrega keho ni pone polis na altura di esaki y probablemente e acto di vengansa aki lo por tin di haber cu esey.