[VIDEO] Accidente pisa na e crusada di Sero Pita, un mucha di 3 aña a resulta herida y un dado momento no a reacciona

Diasabra merdia a drenta informe di un accidente pisa cu hende herida na e crusada di Sero Pita, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un Toyota Land Cruiser Prado biniendo for di Ayo a subi e crusada sin a duna preferencia na e Hyundai Elantra biniendo for di direccion di Weng Kee. E inpacto tabata asina fuerte cu a kita e wiel completo for di Landcruiser y e impacto tabata net banda patras unda un mucha di 3 aña tabata sinta y tambe e dama cu tambe a resulta herida. Na yegada di e ambulans ora di a bay tuma e mucha over ela stop di reacciona. Nan a core hib’e den ambulans unda nan a cuminsa traha cun’e despues un otro ambulans a yega y a pasa e mucha eyden unda eynan a logra haya reaccion y e dama a bay den e otro ambulans y a hiba ambos pa hospital.