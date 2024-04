Chauffeur pura pa dal su delicioso desayuno di Wendy’s tempran a pega na soño prome cu e drive-thru a habri

Diadomingo mainta a drenta informe pidiendo un patruya na un fastfood restaurant na Belgiëstraat pa un asistncia, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu tin un pick-up para na drive-thru di Wendy’s for di prome cu nan a habri. Ora nan a habri tabata yam’e via e speaker pero como cu su bentana tabata full sera y glas scur no tabata sa si algo por a pas’e y pesey a pidi polis. Polis a bati duro riba e bentana y e chauffeur a lanta. A bin resulta cu e chauffeur tabata tin hopi hamber y kier a desayuna un delicioso desayuno di Wendy’s pero como nan no a habri ainda ela pega soño!