[VIDEO] 2 Dama colombiana a huur un auto cu plachi number A y e auto aki a pega na candela cu nan!

Diaranson anochi a drenta informe di cu lo tin un auto na candela riba E.J.”Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu e auto ta full na candela y a solicita presencia di bombero cu mas urgencia na e sitio. A bin resulta cu aki ta trata di e Hyundai Getz A cual a ser gehuur na un dama turista Colombiana. Segun e dama chauffeur e auto a cuminsa saca huma for di e hood y como no tabata tin luga pa para e auto ela sigi core y ora a haya un lugar ela staciona. Tanto e como e pasahero a core sali for di e auto un cada banda y e dama chauffeur a bira nervioso pasobra e no tabata sa unda e pasahero a bay y tambe su cartera cu documentonan incluso su pasaporte cu e mester biaha su mayan a keda den auto full na candela. Na un dado momento e chauffeur a desmaya y a pidi presencia di ambulans na e sitio. na yegada di e ambulans nan a atende e dama. Bomberonan a logra paga full e candela y a bay busca e pertenencianan di e dama y milagrosamente aunke hopi na stof di carbon pero intacto. Ambos dama a keda contento y masha agradecido pa e atencion di ayudo di polis, bombero, ambulans y hasta nos colaborador cu a logra haya su documentonan importante intacto.