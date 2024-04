Serie di workshop tocante ‘Creative Entrepreneurship’  organisa door di Departamento di Asuntonan Economico/ IDEA  Topico: “Unlock Your Creative Entrepreneurial Spirit”

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa un serie di workshop tocante: “Creative Entrepreneurship”.

E serie di workshop tocante Empresario Creativo (Creative Entrepreneurship) a cuminsa 21 februari, 2024, na ‘The Hub @ San Nicolas’ y a atrae e prome dia un total di 35 participante.

E serie di workshop a continua dianan 6 y 20 di maart y 10 di april, di cual cada un di e sesionnan aki a resulta den un exito total. E serie di workshop lo continua te cuminsamento di juli 2024.

E meta principal di e serie di workshop aki ta pa introduci ‘Creative Entrepreneurship’ y su beneficionan esencial na e comunidad empresarial di San Nicolas (SN). Como resultado, participantenan lo siña conhuntamente con pa planea, lansa, maneha y amplia nan negoshi creativo na SN usando nan creatividad, cultura, talento, y habilidadnan.

E workshopnan a reuni un mescla diverso di individuonan, tur hopi interesa pa explora e mundo di empresario creativo. Participantenan tabata hopi entusiasma, y a intercambia nan ideanan y a trece nan habilidadnan den un forma sostenibel.

IDEA ta gradici e facilitadonan pa e exito di cada workshop. E facilitadonan tabata sa con pa trece nan presentacion dilanti, locual a enrikece e conocemento di e participantenan y a laga un impresion riba tur presente.

Den e prome sesion Minister di Asuntunan Economico, Minister sr. Geoffrey Wever, y e Directora di Departamento di Asuntonan Economico, sra. Maria Dijkhoff-Pita, tabata presente y nan a duna un introduccion hopi bunita y a yama tur hende presente bonbini.

E prome facilitado pa e serie di workshop aki tabata sr. Dave Martinus, un coach di e prestigioso compania certifica, ‘Action COACH Aruba’. E a presenta dia 21 di februari, y a trata e topico clave di: ‘Introduction to Creative Entrepreuneurship’ y dia 10 april a presenta e topico di ‘Market Your Creative Business’. E obhetivo di e presentacionnan aki tabata pa, ‘Explora e funcion di innovacion y haya mas conocemento di negoshi y haya sa con pa uza bo creatividad potencial den e mercado dinamico di awendia’.

E serie di workshop a continua dia 6 di maart, unda sr. Elthon Lampe director di ‘Activated Power’ a trata e topico interesante di: ‘Creative Entrepreneurship with AI’ y e a presenta topiconan manera: Kico ta AI y pakico ta importante pa cualkier negoshi; Tiponan di AI; ChatGPT 3.5 (version gratis); ChatGPT 4 (version paga) y a mustra algun ‘Demo’.

Sra. Judella Trim di IDEA a presenta 20 maart, ‘Business Plan’ como topico. Despues di su presentacion, e participantenan a sinta den grupo y a scirbi nan ‘Business Plan’ y algun di nan a presenta nan plan di negoshi creativo na henter e grupo presente.

Nos facilitadonan a hunga un papel importante pa haci cada sesion informativo y interesante. E respuesta positivo di e participantenan tocante e serie di workshop ta resalta e importancia pa crea innovacion y mas empresanan den nos comunidad. Mientras nos ta mirando pa futuro, nos ta comprometi pa sigui brinda sosten na tur empresario.

E siguiente workshopnan lo ta:

diaranson, 24 april – CREATE Your Business Structure/ Notary Johnson

– Business Registration (KvK)

diaranson, 8 mei – Get Your Business License (DEZHI)

– Protect Your Creative Assets/ BIE

diaranson, 22 mei – Sales and Marketing/ D. Martinus

– Tackling the Shadow Economy in Aruba/ DEZHI

diaranson, 5 jun, – Employee Insurance

– Manage Your Finances/ J. v/d Biezen

diaranson, 19 jun – All about Taxes/ DIMP

– Get inspired by IDEA’s services

diaranson, 26 jun – Team Empowerment/ C. Hoen-Daly

– Get inspired by the services of ARINA

dialuna,1 jul – Import/ Export/ Exemptions (Douane)

– Get inspired by the services of Exprodesk

diaranson, 3 Jul – The Power to Make a Social Impact in Your Creative Business (SDGs)

– Know the future of businesses ‘Innovation’/ Futura

Tur workshop menciona aki riba lo tuma luga na The Hub @ San Nicolas, B. v/d Veen Zeppenfeldstraat 70-72 (casi na final di mainstreet). Orario: 7:00 pa 9:00 pm y ta completamente gratis.

Pa mas informacion por tuma contacto cu nos libremente na IDEA na telefon

521-2440 of 521-2439 of manda un email na j.trim@deaci.aw.