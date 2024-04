Diabierna mainta a drenta informe di cu tin un persona cu no kier sali for su ex-cas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a papia cu e persona pero ni cuanto nan a papia cun’e e no a haci caso. Ta te ora ela nota presencia di e team special a yega ela core sali scondi. Ora patruya a drenta paden a bin descubri cu ela huy for di e sitio sin cu e polisnan tabata sa.