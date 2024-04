[VIDEO] 2 Auto intencionalmente kima na Pos Chikito

Diasabra madruga a drenta informe di cu tin un auto na candela na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata no di un pero 2 auto na candela. Como cu e candela di un di autonan a pasa pa haci daño na e di 2 auto e habitantenan mes a hala esaki poco mas pabao pa no haya mas daño. Na yegada di bomberonan a cuminsa paga e candela na e auto Nissan Sentra cora cual no tin ni motor ni sientanan den e auto. Bomberonan a logra paga e candela completamente. Awor lo bay busca tur r grabacionnan di camara di seguridad den e area pa asina logra saca afor ken of kendenan lo a cende e candela intencional aki.