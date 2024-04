RESERVA DIA 15 DI JUNI 2024 – LIONS 5K FUN RUN WALK Recaudacion – Conscientizacion – Diberticion – Premio y mucho mas!

Aruba One Happy Island Lions Club ta invita henter comunidad, un y tur, grandi, hoben y nos muchanan, como tambe nos deportistanan y esnan cu tin caminata y coremento como hobby pa reserva dia 15 di juni 2024 pa e prome LIONS 5K FUN RUN WALK.

E evento aki lo ta un dia di recreacion, fitness, conscientisacion, diberticion, union y amistad pa un y tur, famia, colega, deportistanan y tur esnan cu ta desea di pasa un rato agradabel y cana of core e 5 kilometer. Por participa individual of como grupo di maximo 10 persona. Un invitacion tambe ta bay pa nos muchanan di scol, nos hobennan, nos grandinan, persona cu limitacion pa participa den un evento sano, dibertido y deportivo. E evento aki ta priminti di lo no exigi ningun extra energia y extra preparacion pa participa, kiermen no tin mester tin un nivel di experencia den coremento of caminata. Marke den boso calendario/agenda, dia 15 di juni proximo, no perde e oportunidad di participa den e fascinante evento aki. Por cuminsa registra via e app https://5k.pro.aw/ y por haci pago on-line tambe. Prijs ta 25 florin pa participante. Lo tin premio pa individual y grupo. Cu bo participacion bo lo contribui pa e prome “Lions 5 K Fun Run Walk” resulta den un gran exito. E evento aki lo ta uno pa promove movecion sano y pa conscientisa nos comunidad riba e areanan global di Lions Club Internacional ta enfoca y tambe recauda fondo pa por sigui sirbi comunidad atrabes di proyectonan di servicio. Si bo ta desea di coopera como boluntario tuma contacto cu lions5kfunrunwalk@gmail.com of whatsapp 562-9129.

