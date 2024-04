Tripadvisor ta Nombra Bucuti & Tara Beach Resort Entre e Top Miho Hotelnan na Mundo Hotel No. 3 den Caribe pa mas di 15 aña, Top na Aruba

EAGLE BEACH, Aruba – 23 di april 2024 – E Best of the Best Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor a sali y Bucuti & Tara Beach Resort ta continua reinando na Aruba, den Caribe y na mundo como un di e miho hotelnan. E plataforma online mas grandi na mundo di reporte di biahe a premia Bucuti & Tara Beach Resort ‘back-to-back’ como e No. 21 Best Hotel in the World y No. 3 Best Hotel in the Caribbean. Bucuti & Tara ta e unico hotel na Aruba pa logra drenta den e Top 25 Miho Hotelnan na Mundo.

Un historia di victoria aprecia pa biahante exigente

Desde 2002 Bucuti & Tara a a tuma un vuelo halto riba ‘Best of the Best Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor. E propiedad exclusivamente pa adulto ta e Hotel No. 1 na Aruba, No. 1 Hotel na Aruba pa Honeymoon y pa hopi aña e Hotel No. 1 pa Romance. Pa biahante cu ta balora e elogio mas halto – di boca pa boca – Tripadvisor ta lo maximo di confiabilidad, di e mesun biahantenan cu a bishita e hotel, a come na un restaurant, o tabatin otro experiencia di biahe. E opinionnan ta di berdadero biahante di tur parti di mundo, compartiendo opinion y storia berdadero – e conexion y conseho exacto cu hende ta conta ariba.

E titulo Travelers’ Choice Awards Best of the Best ta celebra e nivel mas halto di excelencia den biahe. E ta ser otorga na esnan cu ta ricibi un volumen halto di reporte y opinion sobresaliente di e comunidad di Tripadvisor durante un periodo di 12 luna. Tin mas di 1.6 miyon hotel registra na Tripadvisor. For di Tripadvisor su registro general di ocho miyon, menos cu 1% ta alcansa e logro aki.

“Di acuerdo cu nos reporteronan di Tripadvisor – cada un di e miho hotelnan di mundo ta provee na e biahante cu ta busca luho accesibel y unico, experiencia ‘traha na midi’,” Dan Mitchell, Vice-Presidente & General Manager Hotels, Tripadvisor, a bisa.

Bucuti & Tara por gaba cu 9.362 reporte di biahante cu a experencia e romance, bienestar y sostenibilidad di propio experiencia na e resort, di cual 100% a clasifica e hotel como Excelente y Hopi Bon. Propietario/CEO Ewald Biemans ta encanta e oportunidad pa contesta cada reporte personalmente. Pa Bucuti & Tara, reportenan esencial ey ta provee e feedback cu ta yuda pa forma experiencia personal di cada huesped.

“Pa mas di 20 aña Bucuti & Tara Beach Resort a gana e posicion top di Tripadvisor su Best of the Best Travelers’ Choice Awards pa bon motibo – nos Asociadonan di Bucuti ta suministra hospitalidad superior segun cu nos ta cumpli cu nos promesa di paz, amor y felicidad, di forma natural,” Ewald Biemans, Propietario/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba, ta comparti. “Danki na cada un huesped cu a confia nos cu nan tempo valioso pa duna nan un di e experiencianan di vacacion mas comproba na mundo.”

Beach ganado di premio pa acompaña

Cas di Bucuti & Tara riba e mundialmente famoso Eagle Beach tambe a keda nombra No. 8 Best Beach in the World y No. 2 Best Beach in the Caribbean. Bucuti & Tara nan extension di beach ta conoci afectuosamente como un di e “Dream Beaches of the World.” Tripadvisor a describi e encanto trankil di Eagle Beach como “un luga sin demasiado hende, cu santo blanco y suave, olanan calmo y bahada di solo espectacular.”

Haya sa mas bishitando Bucuti.com

Declara e prome hotel CarbonNeutral® den Caribe na augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta e Hotel No. 1 den Caribe y No. 18 den Hotel Mundialmente, segun Tripadvisor. Aruba su ‘adults-only boutique resort’ principal ta lidera pa e hotelero y ambientalista honra Ewald Biemans, ken tin hopi premio incluyendo multiple premio di ‘Hotelier of the Year’. E resort ta situa riba e santo blanco manera puyru di Eagle Beach, hogar di tortuga marino proteha y nombra un di e “Dream Beaches of the World.”

Hogar di e Experiencia Vacacional Mas Sigur y Mas Saludable di Caribe, y di e seyo di Aruba su Codigo di Salud y Felicidad (Health & Happiness Code seal), Bucuti tin 104 guestroom, suite y penthouse bon ocupa. E ta ofrece sunbed y sombra pa cada huesped; ‘infinity pool’ di awa fresco; spa; WiFi; y iPad como gesto pa uso durante estadia. Por disfruta cena ganado di premio na oriya di lama na Elements, Tara Lounge y tambe tin cena priva sirbi riba beach. Reserva exclusivamente pa huesped y nan amigonan, SandBar den aire liber ta ofrece cocktails di prome categoria y musica bibo diariamente hunto cu e prome ‘Healthy Hour’ di Caribe. E resort ta IGLTA y TAG Approved® como un ‘LGBTQ-friendly’ hotel. Bucuti & Tara, un lider mundial di turismo sostenibel, tin certificacion ‘eco’ di CarbonNeutral®, LEED Gold, Green Globe Platinum Travelife Gold y a ser nombra e Hotel/Resort Mas Sostenibel di Mundo na 2016 pa Green Globe.