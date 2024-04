[VIDEO] Pelea cu tiramento di boter a termina 2 persona herida y un windshield destrui

Diadomingo madruga a drenta informe di un pelea formal den Weststraat, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compromde cu despues di un pelea un grupo a dicidi di bay for di e sitio y nan a ser blokia den e skina mientras a start un bombardeo cu boternan den esaki 2 persona a resulta herida polis a core tras di un persona y nan tabata grit’e p’e para. Ora polis a gar’e a bin resulta cu e no tin nada di haber cu e pelea y e no tabata sa cu ta polis tabata su tras. Un auto cu tabata pasando durante e tiramento di boter su windshield a ser destrui. Ambulans a presenta na e sitio y a atende esnan herida. Na final niun hende kier a bisa ken a cuminsa ni ken a dal. Polis a core cu tur hende for di e sitio pa asina re-establece ordo na e sitio.