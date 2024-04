Travel + Leisure ta Corona Bucuti & Tara Beach Resort como Aruba su unico Hotel Entre Mihonan di Mundo  

EAGLE BEACH, Aruba – 22 di april 2024 – Revista di prome categoria di biahe y plataforma di medio Travel + Leisure a nombra Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba riba su lista pa 2024 di ‘T+L 500’ un di e miho hotelnan na mundo. Di acuerdo cu Tripadvisor, ta calcula cu tin mas di 1.2 miyon hotel y resort na mundo. Pa propiedadnan, incluyendo Bucuti & Tara, esey ta nifica cu nan ta den e top 0.04% como ganado di e T+L 500.

Travel + Leisure ta un di e marcanan di mayor influencia di medio di biahe. Su extenso medio multi-plataforma ta yega na 16 miyon bishitante online unico tur luna y na 950.000 a traves di su edicion di imprenta. Travel + Leisure ta celebra biahe y ta provee servicio y inspiracion na cualkier punto di un biahante su emprendimento personal, di idea pa biahe te na logistica. Di e lugarnan mas popular na mundo te na hoyanan scondi, e medio ta yuda su lectornan pa haci lo maximo di nan valioso tempo liber.

Cada aña e lectornan di Travel + Leisure ta vota pa nan destinacion, hotel den ciudad, resort y mas, den e encuesta di World’s Best Awards. Tumando e resultadonan di encuesta di World’s Best Awards di 2023, Travel + Leisure ta reconoce e 500 miho hotelnan na mundo den e edicion 2024 di T+L 500, cual no ta un lista segun rango. E propiedadnan T+L 500 ta dividi den ocho region geografico, diseña pa sirbi como un recurso confiabel pa miyones di biahante entusiasma.

Servicio personal y luho di espacio di awendia

Periodista Jacqueline Dole a cubri Bucuti & Tara na januari ultimo pa Travel + Leisure den su storia, “I’ve Visited Aruba More Than 30 Times — Here’s How to Plan the Perfect Trip.” Dole a comparti cu e resort na Eagle Beach a ser nombra como un di e Travel + Leisure readers’ favorite resorts in the Caribbean, Bermuda, and the Bahamas in 2023 y cu “e propiedad – pa adulto so – ta distingui su mes como un lider den biahe sostenibel, sin sacrifica luho. Huesped ta haya un concierge personal na check-in, sun lounger garantisa na beach, completo cu servicio di bebida segun pedido, y desayuno diario.”

Mas informacion na Bucuti.com