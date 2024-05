Pa prome biaha snelrecht aplica na Aruba / Voor het eerst snelrecht in Aruba

Awe Huez den Prome Instancia a condena un homber di 24 aña di edad via e asina yama snelrecht pa un castigo di prison di 12 luna, di cual 4 ta condicional. E sospechoso a keda deteni dos siman pasa, riba 14 di april 2024, cu dos arma di candela den su posesion.

Esaki ta e prome biaha cu a tene un tratamento di snelrecht na Aruba. Aplicacion di snelrecht a bira posible despues di introduccion di e Codico di Procedimento Penal nobo. Via snelrecht e sospechoso ta bay haya sa mes ora, dentro di 17 pa 20 dia, con e ta para, dor cu e tratamento di su caso ta tuma lugar dentro di e terminonan di su detencion.

Voor het eerst snelrecht in Aruba

De rechter in eerste aanleg heeft vandaag een 24-jarige man via het snelrecht veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 voorwaardelijk. De man werd twee weken geleden, op 14 april 2024, aangehouden met twee vuurwapens in de auto.

Dit was de eerste keer dat er een snelrechtzitting in Aruba is gehouden. Het toepassen van snelrecht is mogelijk geworden door het recentelijk ingevoerde nieuwe wetboek van strafvordering. Hierdoor weet een verdachte binnen 17 tot 20 dagen waar hij aan toe is door de inhoudelijke behandeling binnen de termijn van de inbewaringstelling.