MINISTER ENDY CROES A PRESENCIA GRADUACION DI SCOL PRACTICO PA OFISHI (S.P.O.) BRAZIL A otorga diploma na 26 graduado

ORANJESTAD: Diasabra anochi, den un esfera festivo na Occasion Ballroom a tuma luga Ceremonia di Graduacion di e alumnonan di S.P.O. Brazil. E atardi ameno a inicia cu presentacion di baile di e grupo Kids & Youth in Action, sigui pa himno di Aruba. Despues a sigui cu discurso di director di e scol Sr. Mark Thiel y Minister Endy Croes cu a felicita e graduadonan cu e logro aki. Minister Endy Croes a subraya cu e resultado ta danki na esfuerso, disciplina, dedicacion y determinacion di e alumno pa por a logra e diploma. Kisas e no tabata facil, tabatin hopi reto, tabatin dia mas dificil cu otro, pero un a pusha otro cu awe boso a logra! Ta deber di Gobierno di Aruba pa crea un plataforma pa brinda oportunidad na tur alumno pa por educa y prepara nan mes pa futuro. “Nos ta contento cu e grupo di graduado aki, a haci un bon uzo di e oportunidad”, Minister Endy Croes a expresa. Manera ta conoci siman pasa, Minister Endy Croes a anuncia cu desde aña escolar 2024 -2025 S.P.O. ta continua cu aña 4 y 5. E meta di proyecto aki ta pa ofrece e alumnonan cu termina S.P.O. un alternativa pa sigui studia, momento cu nan no por continua nan estudio na E.P.B. A inicia e proyecto aki pa motibo cu e alumnonan di S.P.O. ta demasiado hoben (average di 15 aña), momento cu nan termina S.P.O. y no ta cla pa drenta mercado laboral. Ademas di esaki, no tin suficiente tempo pa nan por acumula experencia di pasantia.

E 26 graduadonan ta consisti di 20 alumno di e Trayecto Regular, cual 12 a termina nan estudio den e sector di Horeca / Administracion y Comercio y 8 a finalisa den e sector di Tecnica / Cuido di Mata y Bestia. Un total di 6 studiante a caba e Trayecto cu Guia (IPO), cual 2 a termina den sector Horeca / Administracion y Comercio y 4 den e sector Tecnica / Cuido di Mata y Bestia. E miho graduado di S.P.O. ta Loudrick Arendsz y e miho graduado di Trayecto cu Guia Julaika Elien. Despues di e bunita ceremonia e hoben talentoso J-Vion a deleita esnan presente cu un magnifico presentacion di mariachi.

Den nomber di Gabinete Wever – Croes II, Minister Endy Croes a felicita e graduadonan. Alabes, Minister Endy Croes ta gradici director Sr. Mark Thiel, staf, mentor, docente- y mayornan cu a contribui den e logro di e graduadonan y desea tur graduado hopi exito den nan futuro. Nos ta orguyoso di boso!