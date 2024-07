VOG: Yamada na studiantenan / VOG: Oproep aan studenten

Ministerio Publico ta haci un yamada na personanan cu ta bay establece nan mes na Hulanda of otro paisnan den exterior den e zomer aki, pa pidi nan carta di buena conducta (VOG) na tempo. En especial studiantenan cu posiblemente mester nan VOG pa nan (por ehempel) inscribi na scol of busca un job. E decision pa cu e VOG ta dura 2 siman of 14 dia, dus ta importante pa percura pa aplica pa e VOG mas cu dos siman prome cu e dia di vuelo.

Por aplica pa e VOG via www.omaruba.com, cu ta website di Ministerio Publico. E ta costa 40 Florin. Un biaha mas, tene cuenta cu e decision pa e VOG ta dura dos siman. Pues no warda mucho largo pa aplica!

VOG: Oproep aan studenten

Het openbaar ministerie roept personen op die zich nog deze zomer in Nederland en ander buitenland willen vestigen, om tijdig de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Met name studenten die mogelijk een VOG nodig hebben om zich, bijvoorbeeld, in te schrijven op school of om een bijbaan te bemachtigen. De beslissing ten behoeve van de VOG duurt twee weken of veertien dagen, dus is het zaak om de verklaring ruim twee weken voor de vertrekdatum aan te vragen.

De VOG kan worden aangevraagd via www.omaruba.com, de website van het openbaar ministerie. De kosten bedragen 40 gulden. Nogmaals, hou er rekening mee dat de beslissing twee weken in beslag neemt. Wacht dus niet te lang om de aanvraag te doen!