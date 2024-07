Ex-minister S. condena den apelacion / Voormalig minister S. veroordeeld in hoger beroep

Posted in

Corte Superior a dicta sentencia awe den e caso penal Avestrus contra e ex-minister di Infrastructura di Aruba y actual parlamentario O.B.S. y seis otro sospechoso.

a wordo condena na un castigo di prison di 48 luna di cual 12 ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Ademas S. a perde e derecho di pone su mes candidato den eleccion y e derecho di ocupa cualkier cargo durante un periodo de 5 aña. Ministerio Publico a exigi un castigo di 48 luna di prison contra e ex-ministro. Segun Ministerio Publico, el a haci su mes culpable di soborno, defraudacion di Pais Aruba, abuso di su cargo y malversacion di fondonan.

E sospechoso P.T.A.S., ex-ambtenaar di DOW, a wordo condena na 30 luna di prison, di cual 10 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña pa soborno y labamento di placa. Ademas a declara verbeurd e suma di 1,3 miyon Dollar confisca na Curaçao.

Corte Superior a condena e sospechoso M.L.A. pa un castigo di prison di 24 luna di cual 12 ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña pa oplichting di Pais Aruba y soborno di e ex-ministro.

E sospechosonan C.R.M., E.R.W., N.D.N. y C.D.H., acusada di fraude y falsificacion, a wordo absolvi pa Corte Superior.

Ex-ministro S., hunto cu co-sospechoso M.L.A., a estafa Pais Aruba, entre otro acusacionnan. Cu e accion aki, el a pone na berguenza y a perhudica gravemente e confianza den un gobierno cu ta actua cu integridad. Ademas e imagen di Pais Aruba a sufri dañonan grave a consecuencia di e accionnan di S. Consecuentemente e accionnan di S. tabatin tambe un influencia subversivo riba sociedad di Aruba.

Voormalig minister S. veroordeeld in hoger beroep

Het Hof heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak Avestrus tegen de voormalige minister van Infrastructuur van Aruba en huidig statenlid O.B.S. en zes andere verdachten.

S. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Daarnaast is S. ontzet uit het passief kiesrecht en is hem het recht om enig ambt te bekleden ontnomen voor de duur van 5 jaar. Het openbaar ministerie had eerder een celstraf van 48 maanden geëist tegen de voormalige minister. Naar mening van het openbaar ministerie heeft hij zich schuldig gemaakt aan omkoping, oplichting van het Land Aruba, misbruik van zijn functie en verduistering.

De verdachte P.T.A.S., voormalig ambtenaar bij de DOW, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor omkoping en witwassen. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie de verbeurdverklaring van een geldbedrag van USD 1.3 miljoen dat in beslag is genomen bij een bank in Curaçao.

Het Hof veroordeelde de verdachte L.A. tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor oplichting van het Land Aruba en omkoping van de voormalige minister.

De verdachten C.R.M., E.R.W., N.D.N. en C.D.H., beschuldigd van oplichting en valsheid in geschrift, werden vandaag door het Hof vrijgesproken.

De voormalige minister S. heeft samen met medeverdachte L.A. onder andere het Land Aruba opgelicht. Door dit handelen heeft hij het vertrouwen in een integer handelende overheid ernstig beschaamd en ondergraven. Het Land Aruba heeft door zijn handelen bovendien ernstige imagoschade opgelopen. Daarmee heeft het handelen van de verdachte ook een ondermijnende invloed op de samenleving.