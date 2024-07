Aruba ta pidi y Wendy’s ta complace Spicy Nuggets ta keda fiho riba e menu regular

ORANJESTAD (5 di juli 2024) – Despues di a introduci e Spicy Nuggets como un promocion special pa e luna di mei, Wendy’s a tuma nota di e gran acogida cu esaki a haya entre su clientela y a tuma e decision di laga esaki forma parti permanente di su menu regular. For di awo caba, ora bo pidi chicken nuggets na Wendy’s den su porcion di 10 pida, bo por scoge entre e smaak regular y e spicy nobo.

Semper Wendy’s ta contento di mira ora un producto nobo ta cay na agrado di e publico y esey ta sosode hopi biaha. Den e caso di e Spicy Nuggets, Wendy’s a pone atencion na tur comentario riba media social, entre otro, pidiendo pa e opcion aki keda fiho. Despues cu gerencia a delibera internamente, a dicidi cu den e caso ta complace su consumidornan.

Un di e motibonan pakico e chicken nuggets di Wendy’s ta asina gusta, ta pasobra e ta traha solamente cu carni blanco di galiña y breaded pa e keda semper crispy. Adicional na e opcion pa un nuggets un poco mas pica, e clientenan di Wendy’s tambe por puntra pa e ta compaña pa sea e Ghost Pepper Ranch Sauce cu ta hiba e smaak di pica na e siguiente nivel of otro di nos sausnan manera BBQ, Honey Mustard of Buttermilk Ranch.

Djis pasa na un di e cinco restaurantnan di Wendy’s rond di e isla y pidi bo combo #8 of bo 10 piece chicken nuggets apart y disfruta di e sabor cu of sin pica; exactamente manera cu abo ta desea. Wendy’s ta habri shete dia pa siman, for di 7’or di mainta pa 11’or di anochi den nos restaurant y te cu 1’or di marduga a traves di nos Drive Thru. No lubida cu tambe tin e servicio di delivery obtenibel entre 11’or di mainta y 10’or y mey di anochi.

Pa informacion completo di tur e opcionnan riba nos menu amplio, of tambe di e diferente promocion andando, bishita www.wendys.aw of sigui nos riba e plataformanan social di Facebook, Instagram y X como Wendy’s Aruba.