LATAM Airlines ta expande conexion cu Aruba cu mas frecuencia di vuelo   Cuminsando desde october 2024, LATAM Airlines lo conta cu 5 vuelo semanal 

Oranjestad- Cu masha orguyo Aeropuerto di Aruba ta anuncia aerolinea LATAM su decision pa impulsa su servicio directo entre Lima (LIM) y Aruba (AUA), cuminsando desde october 2024. E desaroyo aki ta marca un logro importante pa cu e esfuersonan continuo di Aeropuerto di Aruba pa mehora e conexion y satisface e demanda creciente di biahe pa y for di Latino America.

Desde su inauguracion, den luna di december di aña 2023, LATAM Airlines a sigui fortalece su compromiso continuamente cu Aruba. Inicialmente ofreciendo tres vuelo semanal riba diahuebs, diasabra y diadomingo, e aerolinea a atende rapidamente cu e demanda y a agrega un di cuater frecuencia riba dialuna cuminsado desde juli di aña 2024. Mirando e desaroyo y fuerte demanda di biahe pa Aruba y e rendimento excepcional di e ruta, LATAM Airlines a anuncia e introduccion di e di cinco vuelo semanal cu lo ta riba diamars, cuminsando den luna di october di e aña aki. E ampliacion di servicio, no ta unicamente fortalece LATAM Airlines su presencia na Aruba pero ademas ta garantisa un experiencia di biahe perfecto pa e pasaheronan.

Ta premira cu e frecuencianan adicional programa pa juli di 2024 y october di 2024 lo contribui na un capacidad di 1.400 asiento adicional, cu ta traduci na un total di 3.480 asiento pa luna di october 2024. Ya caba region di Latino America a mira un crecemento pa 2024, cu un capacidad di asiento cu a expande un total di 43% y e factornan di ocupacion a aumenta 2.3 punto te cu mei 2024, den comparacion cu e mesun periodo di aña pasa.

“Esaki ta fungi como un confirmacion di e confiansa continuo cu LATAM Airlines tin den Aeropuerto di Aruba como un socio strategico”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive na Aeropuerto di Aruba a expresa. El a continua bisando cu: “Nos ta masha entusiasma cu e expansion aki, cu ta posiciona perfectamente cu nos obhetivo pa fomenta e crecemento den e mercado Latino Americano y establece rutanan nobo denter di e red extenso cu LATAM tin pa ofrece. Esaki ta demostra e compromiso comparti di brinda e biaheronan conexionnan cu ta cumbini nan y un experiencia di biahe excepcional.”

Detaye di vuelo

E ampliacion di e ruta Lima-Aruba lo opera cinco biaha pa siman riba dialuna, diamars, diahuebs, diasabra y diadomingo, haciendo uzo di un avion A320 cu 174 asiento. Ademas di e servicio directo pa Lima, e biaheronan lo conta cu un conexion sin problema na e red amplio di LATAM, cu ta inclui destino na Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, di e manera aki enrikeciendo su opcionnan di biahe den henter Latino America.

Ruta Ora di salida Ora di yegada AUA-LIM 6:45 PM 9:40 PM LIM-AUA 12:00 PM 5:05 PM

Tocante Lima

Lima, e capital vibrante di Perú, ta cuater ora leu di Aruba. E ciudad ta famoso pa su patrimonio cultural, arkitectura historico y experiencia culinario. Como gateway pa Perú, Lima ta ofrece un combinacion unico di modernisacion y tradicion, invitando tur e biaheronan pa explora su maraviyanan, su mercadonan y su beyesa di costa.

Tocante LATAM

LATAM Airlines, ta un aerolinea clave den e industria di aviacion, ta reconoci pa su compromiso den brinda servicio top-notch y un conexion amplio rond henter e continente Americano. Cu un red amplio cu ta conecta bo cu un cantidad di pais, LATAM ta reconoci pa facilita e experiencia di biahe, garantisando cu e pasaheronan tin acceso na un variedad di destinacion paden y pafo di Sur America. E aerolinea ta conecta su pasaheronan na diferente destinacion interesante manera Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion multilingual y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba. Haya sa mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport

Fecha: 15 di Juli

LATAM Airlines Boosts Connectivity to Aruba with Expanded Flight Frequency

Starting October 2024, LATAM Airlines will operate 5 weekly flights

ORANJESTAD – Aruba Airport proudly announces LATAM Airline’s decision to enhance its direct service between Lima (LIM) and Aruba (AUA), starting October 2024. This development marks a significant milestone in Aruba Airport’s ongoing efforts to enhance connectivity and meet the growing demand for travel to and from Latin America.

Since its launch in December 2023, LATAM Airlines has continually strengthened its commitment to Aruba. Initially offering three weekly flights on Thursdays, Saturdays, and Sundays, the carrier promptly responded to heightened demand by adding a fourth frequency on Mondays, effective July 2024. In response to the strong demand for travel to Aruba and exceptional route performance, LATAM Airlines has announced the introduction of a fifth weekly flight on Tuesdays, beginning October 2024. This expanded service not only solidifies LATAM’s footprint in Aruba but also ensures seamless travel experience for passengers.

The additional frequencies scheduled for July 2024 and October 2024 are anticipated to contribute an incremental monthly seat capacity of approximately 1,400 seats, reaching an estimated total of 3,480 monthly seats by October 2024. The Latin American region has seen already seen remarkable growth in 2024, with seat capacity expanding by 43% and load factors increasing by 2.3 points year-to-date May 2024 when compared to the same period in the previous year.

“This serves as a confirmation of LATAM Airlines’ continued confidence in Aruba Airport as a strategic airline partner,” said Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport. “We are thrilled by this expansion, which aligns perfectly with our goal of fostering growth in the Latin American market and opening up new avenues for travel within LATAM’s extensive network. It demonstrates our shared commitment to providing travelers with convenient connections and exceptional travel experiences.”

Flight details:

The expanded Lima-Aruba route will operate five times weekly on Mondays, Tuesdays, Thursdays, Saturdays, and Sundays, utilizing an A320 aircraft with 174 seats. Alongside the direct Lima service, travelers can seamlessly connect to LATAM’s wide-ranging network, spanning destinations in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay, thereby enriching their travel options across Latin America.

Route Departure time Arrival Time AUA – LIM 6:45 PM 9:40 PM LIM – AUA 12:00 PM 5:05 PM

About Lima

Lima, the vibrant capital of Peru, is a four-hour flight from Aruba. The city is renowned for its rich cultural heritage, historic architecture, and culinary experience. As the gateway to Peru, Lima offers a unique blend of modernity and tradition, inviting travelers to explore its archaeological wonders, bustling markets, and coastal beauty.

About LATAM

LATAM Airlines, a key player in the aviation industry, is renowned for its commitment to providing top-notch services and extensive connectivity across the Americas. With a vast network spanning multiple countries, LATAM is recognized for facilitating seamless travel experiences, ensuring passengers have access to a wide range of destinations within South America and beyond. The carrier connects passengers to various exciting destinations such as Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, and Uruguay.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: July 15, 2024

, 2024

LATAM Airlines aumenta su conectividad con Aruba ampliando su frecuencia de vuelos

A partir de octubre de 2024, LATAM Airlines operará 5 vuelos semanales

ORANJESTAD – El Aeropuerto de Aruba anuncia con orgullo la decisión de la aerolínea LATAM de mejorar su servicio directo entre Lima (LIM) y Aruba (AUA), a partir de octubre de 2024. Este desarrollo marca un hito importante en los esfuerzos continuos del Aeropuerto de Aruba para mejorar la conectividad y satisfacer la creciente demanda de viajes hacia y desde América Latina.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2023, LATAM Airlines ha reforzado continuamente su compromiso con Aruba. Inicialmente ofreciendo tres vuelos semanales los jueves, sábados y domingos, la aerolínea respondió rápidamente a la creciente demanda añadiendo una cuarta frecuencia los lunes, a partir de julio de 2024. En respuesta a la fuerte demanda de viajes a Aruba y al excepcional rendimiento de la ruta, LATAM Airlines ha anunciado la introducción de un quinto vuelo semanal los martes, a partir de octubre de 2024. Este servicio ampliado no solo consolida la presencia de LATAM en Aruba, sino que también garantiza una experiencia de viaje sin interrupciones para los pasajeros.

Se prevé que las frecuencias adicionales programadas para julio de 2024 y octubre de 2024 aporten una capacidad mensual incrementada de aproximadamente 1.400 asientos, alcanzando un total estimado de 3.480 asientos mensuales en octubre de 2024. La región latinoamericana ya ha experimentado un notable crecimiento en 2024, con un aumento de la capacidad de asientos del 43% y un incremento de los factores de ocupación de 2,3 puntos en lo que va de mayo de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Esto sirve como una confirmación de la confianza continua de LATAM Airlines en el Aeropuerto de Aruba como socio estratégico de aerolíneas”, dijo Jo-Anne Meaux-Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación del Aeropuerto de Aruba. “Estamos encantados con esta expansión, que se alinea perfectamente con nuestro objetivo de fomentar el crecimiento en el mercado latinoamericano y abrir nuevas vías para viajar dentro de la extensa red de LATAM. Demuestra nuestro compromiso compartido de ofrecer a los viajeros conexiones convenientes y experiencias de viaje excepcionales.”

Detalles del vuelo:

La ruta ampliada Lima-Aruba operará cinco veces por semana los lunes, martes, jueves, sábados y domingos, utilizando un avión A320 con 174 asientos. Junto con el servicio directo a Lima, los viajeros pueden conectarse sin problemas a la amplia red de LATAM, que abarca destinos en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, enriqueciendo así sus opciones de viaje en toda América Latina.

Ruta Hora de salida Hora de llegada AUA – LIM 6:45 PM 9:40 PM LIM – AUA 12:00 PM 5:05 PM

Acerca de Lima



Lima, la vibrante capital de Perú, está a cuatro horas de vuelo de Aruba. La ciudad es famosa por su rico patrimonio cultural, su arquitectura histórica y su gastronomía. Como puerta de entrada a Perú, Lima ofrece una mezcla única de modernidad y tradición, invitando a los viajeros a explorar sus maravillas arqueológicas, sus bulliciosos mercados y su belleza costera.

Acerca de LATAM

LATAM Airlines, un actor clave en la industria de la aviación, es reconocida por su compromiso de brindar servicios de primer nivel y una amplia conectividad en todo el continente americano. Con una vasta red que abarca múltiples países, LATAM es reconocida por facilitar experiencias de viaje fluidas, garantizando que los pasajeros tengan acceso a una amplia gama de destinos dentro y fuera de América del Sur. La aerolínea conecta a los pasajeros con varios destinos interesantes como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Acerca del Aeropuerto de Aruba AUA

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con 25 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto AUA comprenden un 77% de Estados Unidos y Canadá, un 14% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe holandés. El aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Julio 15, 2024