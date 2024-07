TEAM SNOR Y BOU PALO GANG LO HABRI TEMPORADA!

Calabas/Kudawecha – Shonnan amante di domino riba steroid, e famoso temporada di domino aya n’e palacio di domino na Kudawecha, mundialmente conoci como Domino Square Garden, ta bay cuminsa diasabra awor, 20 di juli, pa 8’or di anochi! Si señores, amante di domino estilo AI, e palacio di domino na Kudawecha a haya un “overhaul” completo, y a keda manera nan ta bisa na hermana isla Corsou “lulush-lulush”! Lombra so, blink blink, “spic en span” manera nan sa bisa na Hulanda, un cos di admira y e diasabra aki lo tin bautismo y habrimento di temporada di domino bush league cu e bataya entre e dos rivalnan eterno, nada menos cu Team Snor y Bou Palo Gang!

Fanaticada di domino, esaki no ta cos di perde! Manera semper, entrada pa publico en general ta completamente gratis, y durante half time e pasapalonan lo core manera trein totalmente por nada. E lider di Team Snor, e flamante Nelson “Snor” Perez, kiermen cu e aña aki nan kier habri “with a BANG!” Su meta ta pa cera e temporada na december invicto, “zonder kleerscheuren” manera ta bisa na Hulandes! Un meta hopi ambicioso, pero manera Snor mes ta bisa “Shoot for the stars, if you miss, you can still reach the moon!”

Kiermen shonnan, diasabra awor, 20 di juli, cuminsando pa 8 or di anochi, e mondi lo wordo pega na candela, e bataya den pega piedra lo cuminsa c’un encuentro clasico, esta e wega grandi entre Team Snor contra Bou Palo Gang. Ken lo t’e prome vencedor? Ken lo t’e prome victima? Bin precensia pa bo mes diasabra awor n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens entre Calabas y Kudawecha. Yega!