A procesa mas di 800 mil pasahero! Aeropuerto di Aruba a alcansa cifra record den e prome semester di 2024 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad- Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta masha orguyoso pa anuncia e logro di un cifra record di pasahero den e prome semester di aña 2024. Aeropuerto di Aruba a procesa un total di 803.287 pasahero cu a genera ganashi, locual ta marca un cifra maximo historico compara cu e mesun periodo den e añanan anterior. E ta refleha un crecemento impresionante di 19%, incluyendo 2.330 pasahero saliendo for di e terminal di aviacion general (JET-TNCA), compara cu e mesun periodo cu aña pasa.

E cifranan aki ta reenforsa e status di Aeropuerto di Aruba como un lider regional pa e industria di aviacion y ta resaltae popularidad continuo di Aruba, particularmente entre e bishitantenan Norte Americano cu ta representa un 77% di e trafico principal. Esaki ta refleha un disminucion di 1% p’emercado Mericano compara cu e añanan anterior, ya cu AUA Airport ta continua cu su meta pa diversifica turismo, sincronisando cu e metanan di Aruba Tourism Authority y Ministerio di Turismo. Mientras Merca ta lidera cu un 73% di e mercado, Canada ta representa 4%, Latino America y Caribe 14%, subrayando un aumento di 2% compara cu e aña anterior, comprometiendo su mes ainda cu e meta padiversifica e mercado. Europa ta representa 4% y Caribe Hulandes 4%.

Factor di salida y carga di vuelo

Durante e prome semester di aña 2024, Aeropuerto di Aruba a facilita 26 aerolinea, conectando Aruba cu mas di 30 ciudad cu 45 servicio non-stop. Durante e periodo aki a produci aproximadamente 14.000 movecion di avioncomercial (yegada y salida), locual ta representa un aumento di 18% compara cu e mesun periodo di aña pasa. N’e terminal JET-TNCA a procesa alrededor di 1.600 movecion di avion durante e mesun periodo aki.

Durante e prome semester di aña 2023 a raporta averageload factor (cantidad di asiento ocupa den un avion) di 87.9% mientras cu pa aña 2024 a alcansa un factor di ocupacion di alrededor di 84.8%. E caida minimo aki ta debina e aumento di e capacidad di asiento danki na ruta noboy frecuencia adicional di vuelo. Particularmente, Norte America a conoce un aumento di 26% pa capacidad di asiento compara cu e mesun periodo di aña pasa y Latino America a conoce un crecemento grandi di no menos cu 46%.

Ruta nobo y frecuencia adicional

• LATAM Airlines: Mirando e demanda halto , LATAM Airlines lo agrega un vuelo riba dialuna for di y pa Lima, Peru. Desde juli 2024, LATAM ta bula cuater biaha pa siman pa Aruba riba dialuna , diahuebs , diasabra y diadomingo . Na luna di october 2024, LATAM lo bula cinco biaha pa siman pa Aruba riba dialuna , diamars , diahuebs , diasabra y diadomingo .

• Avianca : Ta trece e cantidad mas halto di bishitante Latino Americano pa Aruba cu 15 vuelo semanal , incluyendo cuater vuelo nobo for di Medellin riba dialuna , diaranson , diabierna y diadomingo cu a cuminsa dia 2 di juni . E vuelonan aki no ta fungi unicamente como ruta directo pero ademas ta ofrece conexion importante pa otro destinacion denter di e red di Avianca , principalmente Latino America.

• Gol Airlines: Desde 18 di december Gol Airlines lo cuminsa cu un vuelo directo tres biaha pa siman pa São Paulo, Brasil . E vuelo nobo di Gol lo eleva transporte aereo total pa e region LATAM pa 32 vuelo semanal , un record, conectando Aruba cu e cuater puntonan principal di e continente, esta Bogota (Colombia), Ciudad de Panama (Panama), Lima (Peru) y São Paulo ( Brasil ).

• Delta Air Lines: Desde dia 20 di december , Delta lo recupera su conexion pa Minneapolis cu dos vuelo semanal y ademas di esaki lo aumenta e cantidad di vuelo for di New York (JFK), Boston y Atlanta pa e siguiente temporada di winter.

Ofrece servicio “world class”

Mientras cu e demanda y interes pa Aruba ta sigui crece, impactando nos economia di un manera positivo, nos mester sigui pusha pa garantisa cu Aeropuerto di Aruba tasigui traha pa brinda e miho servicio na e cantidad crecientedi pasahero. E proyecto cu ta andando, miho conoci como Gateway 2023, ta representa un inversion significativo p’emodernisacion y innovacion di Aeropuerto InternacionalReina Beatrix pa supera e limitacionnan di capacidad y ofrece un experiencia di un aeropuerto world-class.

Gateway 2030:

Den luna di juni, Aeropuerto di Aruba e celebra e entrega di e proyecto prestigioso Gateway 2030 Phase 1A, cu actualmente ta den un fase di prueba y ta premira cu lo taden operacion pa aña 2025. E proyecto Gateway 2030 Phase 1A di Aeropuerto di Aruba ta conta cu un terminal di salida pa Merca. E instalacion di un sistema innovativo y moderno di maneho di maleta ta di e ultimo generacion y prome den henter Caribe. E lo ta den funcion na comienso di aña 2025. Lo conta cu un sistema avansa di maneho di ekipahe diseña pa mehora eficiencia y acelera experienciadi biahe di pasaheronan rumbo pa Merca. Cu e sistema innovativo aki ta elimina tres punto di control di procesamento di pasahero.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 26 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindandoservicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion multilingual y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonanmas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’ecliente p’asina por refleha e hospitalidad Arubiano, contribuyendona un futuro prospero pa Aruba. Haya sa mas di loke ta pasandona AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conectacu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport

Fecha: 18 di juli 2024

🇺🇸

Aruba Airport Reach es Record Highs in First Half of 202 4

Processing a total of 80 3 , 2 87 Passengers

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce that it has achieved record-breaking passenger numbers in the first half of 2024. The airport processed a total of 803,287 revenue generatingpassengers, marking an all-time high compared to the same period in previous years and reflecting a 19% increase, including 2,330 passengers departing from our general aviation terminal (JET-TNCA), over the same period last year.

These numbers reinforce Aruba Airport’s status as a regional leader in the aviation industry and highlight Aruba’s continued popularity, particularly among North American visitors who represent 77% of our main traffic. This reflects a 1% decrease for the US market compared to previous years as AUA Airport continues its objective of diversifying tourism, aligning with the goals of the Aruba Tourism Authority and the Ministry of Tourism. While the USA leads with 73% of the market share, Canada represents 4%, Latin America & the Caribbean 14%—an increase of 2%compared to the previous year, further committing to the objective of diversifying the market—Europe 4%, and the Dutch Caribbean 4%.

Flight departure and load factors

During the first half of 2024, Aruba Airport facilitated 26 airlines, connecting Aruba to over 30 cities with 45 non-stop services. This period saw approximately 14,000 commercial aircraft movements (arrivals and departures), representing an 18% increase compared to the same period last year. At the JET-TNCA terminal, approximately 1,600 aircraft movements were handled during this same period.

An average load factor (the number of seats occupied on board an aircraft) of 87.9% was reported in the first half of 2023, while for 2024, an average load factor of 84.8% was reached. This slight decrease is attributed to the increased seat capacity due to new routes and additional flight frequencies. Notably, North America saw a 26% increase in seat capacity compared to the same period last year, and Latin America experienced a 46% growth.

New Routes and Additional Frequencies:

• LATAM Airlines: Due to great demand, LATAM Airlines will add a flight on Mondays to and from Lima, Peru. Starting July 2024, LATAM flies four times a week to Aruba on Mon-Thu-Sat-Sun, and starting October 2024, LATAM will fly five times a week to Aruba on Mon-Tues-Thu-Sat-Sun.

• Avianca: Brings the most Latin American visitors to Aruba on fifteen weekly flights, including four new flights from Medellin on Mon-Wed-Fri-Sun that commenced June 2nd. T hese flights not only serve direct routes but also offer important connections t o other destinations within the network of Avianca, most importantly in Latin America .

• Gol Airlines: Starting December 18, Gol Airlines will start a three-weekly direct flight to São Paulo, Brazil. The newly added Gol flight brings the total airlift to the LATAM region to 32 weekly flights, a record high, connecting Aruba to the four major hubs of this continent: Bogotá, Panama, Lima, and São Paulo.

• Delta Air L ines: Starting December 20, Delta is bringing back its Minneapolis connection with two weekly flights and will also increase the number of flights out of New York (JFK), Boston, and Atlanta this winter season.

While the demand for Aruba continues to grow, positively impacting the local economy, we must also continue to strive to ensure Aruba Airport continues to work to better serve the increasing number of passengers. The ongoing project, known as Gateway 2030, represents a significant investment in modernizing and innovating Queen Beatrix Airport to overcome capacity constraints and deliver a world-class airport experience.

In June, Aruba Airport celebrated the delivery of the prestigious Gateway 2030 project Phase 1A, which is currently in the testing phase and scheduled to be operational in 2025. Aruba Airport’s Gateway 2030 Phase 1A project features the brand-new US Departures terminal. Set to become operational in early 2025, this state-of-the-art facility includes an advanced baggage handling system designed to enhance efficiency and streamline the travel experience for passengers heading to the United States, eliminating three passenger processing checkpoints with this new and innovative system.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 25 different airlines operating into Aruba contributing to processing almost 3 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 14% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: July 18, 2024

🇪🇸

El Aeropuerto de Aruba alcanza niveles récord en el primer semestre de 2024

Procesando un total de 803.287 Pasajeros

Oranjestad, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece de anunciar que ha alcanzado cifras récord de pasajeros en el primer semestre de 2024. El aeropuerto procesó un total de 803.287 pasajeros generadores de ingresos, marcando un máximo histórico en comparación con el mismo periodo de años anteriores y reflejando un aumento del 19%, incluidos 2.330 pasajeros que salieron de nuestra terminal de aviación general (JET-TNCA), con respecto al mismo periodo del año pasado.

Estas cifras refuerzan el estatus del Aeropuerto de Aruba como líder regional en la industria de la aviación y resaltan la continua popularidad de Aruba, particularmente entre los visitantes norteamericanos que representan el 77% de nuestro tráfico principal. Esto refleja una disminución del 1% para el mercado estadounidense en comparación con años anteriores, ya que el Aeropuerto AUA continúa con su objetivo de diversificar el turismo, alineándose con los objetivos de la Autoridad de Turismo de Aruba y el Ministerio de Turismo. Mientras EE.UU. lidera con el 73% de la cuota de mercado, Canadá representa el 4%, América Latina y el Caribe el 14%, un aumento del 2% respecto al año anterior, comprometiéndose aún más con el objetivo de diversificar el mercado: Europa el 4%, y el Caribe holandés el 4%.

Salida de vuelos y factores de carga

Durante el primer semestre de 2024, el Aeropuerto de Aruba facilitó 26 líneas aéreas, conectando Aruba con más de 30 ciudades con 45 servicios sin escalas. En este periodo se produjeron aproximadamente 14.000 movimientos de aviones comerciales (llegadas y salidas), lo que representa un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En la terminal JET-TNCA, se gestionaron aproximadamente 1.600 movimientos de aeronaves durante este mismo periodo.

En el primer semestre de 2023 se reportó un factor de ocupación promedio (el número de asientos ocupados a bordo de un avión) del 87,9%, mientras que para 2024 se alcanzó un factor de ocupación promedio del 84,8%. Esta ligera disminución se atribuye al aumento de la capacidad de asientos debido a nuevas rutas y frecuencias de vuelos adicionales. En particular, América del Norte experimentó un aumento del 26 % en la capacidad de asientos en comparación con el mismo período del año pasado, y América Latina experimentó un crecimiento del 46 %.

Nuevas Rutas y Frecuencias Adicionales:

• LATAM Airlines: Debido a la gran demanda, LATAM Airlines agregará un vuelo los lunes desde y hacia Lima, Perú. A partir de julio de 2024, LATAM volará cuatro veces por semana a Aruba los lunes, martes, sábado y domingo, y a partir de octubre de 2024, LATAM volará cinco veces por semana a Aruba los lunes, martes, jueves, sábado y domingo.

• Avianca: Trae la mayor cantidad de visitantes latinoamericanos a Aruba en quince vuelos semanales, incluyendo cuatro nuevos vuelos desde Medellín de lunes-miércoles-viernes-domingo que comenzaron el 2 de junio. Estos vuelos no sólo sirven rutas directas, sino que también ofrecen importantes conexiones a otros destinos dentro de la red de Avianca, sobre todo en América Latina.

• Gol Airlines: A partir del 18 de diciembre, Gol Airlines iniciará un vuelo directo de tres veces por semanas a São Paulo, Brasil. Con este nuevo vuelo de Gol, el total de vuelos a la región de LATAM asciende a 32 vuelos semanales, una cifra récord, que conectan Aruba con los cuatro centros principales de este continente: Bogotá, Panamá, Lima y São Paulo.

• Delta Airlines: A partir del 20 de diciembre, Delta recuperará su conexión de Minneapolis con dos vuelos semanales y también aumentará el número de vuelos desde Nueva York (JFK), Boston y Atlanta esta temporada de invierno.

Mientras que la demanda de Aruba sigue creciendo, impactando positivamente en la economía local, también debemos seguir esforzándonos para garantizar que el Aeropuerto de Aruba siga trabajando para servir mejor al creciente número de pasajeros. El proyecto en curso, conocido como Gateway 2030, representa una inversión significativa en la modernización e innovación del Aeropuerto Reina Beatrix para superar las limitaciones de capacidad y ofrecer una experiencia aeroportuaria de clase mundial.

En junio, el Aeropuerto de Aruba celebró la entrega del prestigioso proyecto Gateway 2030 Fase 1A, que se encuentra actualmente en fase de pruebas y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2025. El proyecto Gateway 2030 Fase 1A del Aeropuerto de Aruba incluye la flamante terminal de Salidas de los Estados Unidos. Esta instalación de última generación, que entrará en funcionamiento a principios de 2025, incluye un avanzado sistema de gestión de equipajes diseñado para mejorar la eficiencia y agilizar la experiencia de viaje de los pasajeros que se dirigen a Estados Unidos, eliminando tres puntos de control de procesamiento de pasajeros con este nuevo e innovador sistema.

Acerca del Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con más de 26 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar casi 3 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el aeropuerto AUA comprenden un 77% de Estados Unidos y Canadá, un 14% de América Latina, un 4% de Europa y un 4% del Caribe Holandés. El aeropuerto AUA atribuye esto al clima económico y político estable de la isla, a su población hospitalaria y multilingüe y a su entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Julio 18, 2024