Secretario General di MEP: BENNY SEVINGER A RICIBI 4 AÑA DI PRISON Y LEONCITA ARENDS DI CANAL 90 A HAYA 2 AÑA Tres (3) hues a desmantela e corupcion di AVP.

Dia 12 di juli ultimo, tres (3) Hues di GemeenschappelijkHof a dicta nan sentencia den e caso di Benny Sevingerdi e caso Avestruz, kende a wordo condena na cuater(4) aña di prison. Desde aña 2019, Lands Recherche y RST a drenta casnan di entre otro, Benny Sevinger y Leoncita Arends di Canal 90 den cuadro di corupcioncu tereno di Pais Aruba. A tuma berdad varios añaprome cu e caso aki a bin dilanti debi ta e complehidady grandura di e caso. Recientemente, tres (3) hues a desmantela e banda criminal di AVP. Den corte di prome instancia Benny Sevinger y Leoncita Arends di Canal 90 a wordo condena caba, pero recientementeden Hoger Beroep tres (3) hues a baha mas pisa cu mucho mas prueba den man contra Benny Sevinger y a condena Benny na cuater (4) aña y Leoncita dos (2) añadi prison.

E veredicto di Gemeenschappelijk Hof, esta HogerBeroep tres (3) hues despues di a trata e casoscuchando tur testigo y lesando tur declaracion a acumula asina tanto prueba y a desmantela e bandacriminal di AVP, esta ex-Minister Benny Sevinger y Leocnita Arends di Canal 90 entre otro. E veredicto ta total 120 pagina y pues lo mester kibra esaki den pidapida pa pueblo por compronde e abuso, corupcion y ladronicia cu a tuma luga cu patrimonio di pueblo, undaalgun persona clave di AVP a enrikece nan mesbarbaramente.

Pagina 19 di e sentencia: Benny a privilegia Leoncita

Dit blijkt ook uit een email bericht van Every, de Chief of Staff van Sevinger, aan Leoncita Arends van 18 september 2014: Leoncita, de terreinen die beschikbaar zijn: nummers 143,144,145 en 156 . Volgens mij is elk ongeveer 5000m2. Ik heb tegen minister Benny en Franklin Abbath gezegd om de nummer 143 voor jou te houden. Laat me weten of dat goed is en begin je brief op te stellen en doe een officiele aanvraag bij “DIP”. Pues, for di paden den kantoor di Benny tabata dirigi y privilegia Leoncita Arends. Ta mas cu cla cu Benny tambe tabata ricibi su share!

Pagina 21 den e sentencia di Hoger Beroep di 12 di juli 2024

Het viel op dat daarbij steeds bepaalde namen terug kwamen waaronder Leoncita Arends en Susebeek.Pues den e sentencia esaki ta cla y raspa. Pues ta hopi cla cu solamente algun hende cerca di partido AVP tabata bin na remarke pa tereno. Chief of Staff Every a basha abou den corte y esaki ta para den e sentencia unda el a splica cu otro personanan clave di partido AVP tabata bin kantoor cerca dje reclamando hopi rabia dicon ta Leoncita Arends ta bolbe haya tereno, mientras nan tambe a pidi pa e mesun pida tereno. Every a splica corte cu el a papia esaki cu Benny.

Pagina 23 den e sentencia di hues di 12 di juli 2024

Leoncita Arends werd betaald door AVP om in haar radio programma de bevolking te overtuigen om voor AVP te stemmen. Pues e huesnan tambe tin esaki door en door con e manipulacion y corupcion aki ta hincaden otro. Tres (3) hues ta conclui esaki. LeoncitaBISAMI! Tabata pa Leoncita por a garantisa suterenonan pa e por a bende patrimonio di pueblo y enrikece su mes cu gran ayudo y cooperacion di Benny, kende ta completamenmte na altura di e negoshi di tereno.

Deshaun Development riba pagina di e sentencia 27 ta amplia

Deshaun NV a wordo lanta 30 di september 2015 door di Leoncita Arends. Prome cu e compania a “even” wordo lanta, Deshaun NV (Leoncita) a manda un peticion pa Benny Sevinger dia 7 di augustus 2015 pa e tereno. Benny ta firma 14 di augustus 2015 “akkoord conform”, gaarne uw medewerking. E fecha cu e carta a wordo traha ta 20 di augustus 2015. Pues, Benny tehasta a firma prome cu fecha cu e carta mes a wordotraha. Leoncita Arends a mal uza un señora decentewerkster Winterdal pa firma e carta aki como director di un compania, cual ainda no tabata existi. Dia 11 di november 2015, Leoncita ta bende e tereno aki pa Afl.356.000 florin cu Porco Gallina. Den e sentenciahues a prueba basa riba e investigacion cu OM a hacicu Leoncita a ricibi “voorschot” di $ 40.000 us dollar riba su cuenta di BBT Bank (Branch Banking & Trust Company account # 240-481-049) na Miami manera e “purchase agreement” a wordo firma. E di dos pago di $160.000 dollar a wordo paga asina cu e “recht van erfpacht” a keda regla. Tambe a prueba manera e prome pago a wordo realisa, Leoncita mesora a lanta24.000 us dollar. Alabes, e intermediarionan cu a trahae contractnan a ricibi nan pago for di e suma total.

Por prueba con Leoncita Arends cu ayudo di Benny Sevinger a haci negoshi grandi cu patrimonio di pueblo. Benny Sevinger ex-Minister di AVP a wordo condena nacuater (4) aña di prison y 6 aña cu e no por aparece ribaningun lista politico, tampoco por ocupa un puestopublico. Mientrastanto, Leoncita Arends di Canal 90 a haya dos (2) aña di prison. Nos lo percura pa den e dianan dilanti informa pueblo na placa chikito e partinanskirbi den e veredicto di e tres (3) huesnan den Hoger Beroep. Pueblo mester sa e berdadero cara di AVP. Banda criminal di AVP desmantela. Mike Eman ta basta keto? Pa algo lo ta!!