TEAM SNOR A HABRI TEMPORADA CU EXITO!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, 20 di juli, e palacio di pega piedra aya n’e grens entre Calabas y Kudawecha, e tan mundialmente famoso Domino Square Garden, a estrena su interior nobis nobis y a kick off e temporada di domino Bush League 2024 cu e emocionante encuentro entre Team Snor y e guynan brabo di Bou Palo DT, miho conoci como Bou Palo Gang. Un berdadero sambombaso di wega entre e dos eterno rivalnan aki. Un palabra sigur sigur di pabien cu e bautismo dje tremendo uniform nobo di Bou Palo DT.

Cos a cuminsa hot! Bou Palo a habri sali spanta Snor tumando un bentaha di 4-1! Snor mester ranca duro n’e tom dje fli p’esaki no keda draai rond manera molina den horcan! Pocopoco, Snor y ekipo ta cuminsa haya nan rumbo bek den lama bruto cu consecuencia cu ta logra stabilisa y tabla e bataya na 8-8. Bou Palo ta hala un rosea di ansha y ta pica dilanti cu 9-8, pero directamente Team Snor ta cuminsa parti un par di sapato blanco y ta drenta halftime cu score di 11-9. Un y tur por hala un rosea chikito y saboria e snacknan cu a cuminsa sali “aande lopende band” for di cushina. Despues di un bon pauze, ata, Team Snor ta haya otro susto! Bou Palo a subi brabo mes y ta pica dilanti cu score di 12-11. Snor ta cuminsa grita “alle hens aan dek”, y cu hopi hala p’aki, wanta aya, Team Snor ta logra yega un bentaha di 16-12! Bou Palo ta haci un intento fuerte pa corta e bentaha, pero djaki Team Snor ta sigui style di un pa mi, un pa bo, y ta logra crusa e finish line cu score di 21-16! Un tremendo anochi di domino, yen di bon vibracion pa habri e temporada di 2024 c’un victoria mereci di Team Snor bou guia dje flamante Nelson “Snor” Perez, kende sigur sigurta habri e aña aki mustrando un biaha mas cu ta nan ta “the team to beat” p’e temporada benidero! Na final Team Snor ta conseha tur team pa ora nan kier batisa nan uniform, pa piki un team zwak, pasobra Team Snor no tin ley y no tin misericordia.